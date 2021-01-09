https://ria.ru/20210109/blokirovka-1592387439.html

Соловьев увидел в блокировке аккаунта Трампа нарушение прав американцев

Соловьев увидел в блокировке аккаунта Трампа нарушение прав американцев

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале прокомментировал решение администрации социальной сети Twitter заблокировать аккаунт президента США... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T12:51

2021-01-09T12:51

2021-01-09T12:51

владимир соловьев (телеведущий)

капитолий

дональд трамп

сша

twitter

в мире

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале прокомментировал решение администрации социальной сети Twitter заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.Соловьев вспомнил, как Трампу не разрешили блокировать доступ отдельных пользователей к своим постам в Twitter, так как такой запрет нарушает право на свободу слова. Сегодня, по мнению Соловьева, происходит обратный процесс: Twitter блокирует аккаунт Трампа навсегда, без решения суда, ссылаясь на внутренние правила компании.Соловьев уверен, что эта история касается каждого американца, так как наглядно демонстрирует попирание прав граждан США. Twitter, Instagram, Facebook и другие соцсети закрыли доступ к профилям Трампа. Причина таких решений объясняется обращениями Трампа к своим сторонникам: компании считают, что его слова о фальсификациях на выборах сподвигли протестующих на штурм Капитолия.

https://ria.ru/20210109/aktsii-1592385062.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир соловьев (телеведущий), капитолий, дональд трамп, сша, twitter, в мире