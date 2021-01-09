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Соловьев увидел в блокировке аккаунта Трампа нарушение прав американцев
Соловьев увидел в блокировке аккаунта Трампа нарушение прав американцев
Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале прокомментировал решение администрации социальной сети Twitter заблокировать аккаунт президента США... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T12:51
2021-01-09T12:51
владимир соловьев (телеведущий)
капитолий
дональд трамп
сша
twitter
в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале прокомментировал решение администрации социальной сети Twitter заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.Соловьев вспомнил, как Трампу не разрешили блокировать доступ отдельных пользователей к своим постам в Twitter, так как такой запрет нарушает право на свободу слова. Сегодня, по мнению Соловьева, происходит обратный процесс: Twitter блокирует аккаунт Трампа навсегда, без решения суда, ссылаясь на внутренние правила компании.Соловьев уверен, что эта история касается каждого американца, так как наглядно демонстрирует попирание прав граждан США. Twitter, Instagram, Facebook и другие соцсети закрыли доступ к профилям Трампа. Причина таких решений объясняется обращениями Трампа к своим сторонникам: компании считают, что его слова о фальсификациях на выборах сподвигли протестующих на штурм Капитолия.
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владимир соловьев (телеведущий), капитолий, дональд трамп, сша, twitter, в мире

Соловьев увидел в блокировке аккаунта Трампа нарушение прав американцев

12:51 09.01.2021
 
© РИА Новости / Алан Булкаты / Перейти в фотобанкМужчина с флагом сторонников Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне
Мужчина с флагом сторонников Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Алан Булкаты
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале прокомментировал решение администрации социальной сети Twitter заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.
Соловьев вспомнил, как Трампу не разрешили блокировать доступ отдельных пользователей к своим постам в Twitter, так как такой запрет нарушает право на свободу слова. Сегодня, по мнению Соловьева, происходит обратный процесс: Twitter блокирует аккаунт Трампа навсегда, без решения суда, ссылаясь на внутренние правила компании.
"То есть частным компания позволительно создавать зоны свободные от действия американской конституции?" — подытожил он.
Соловьев уверен, что эта история касается каждого американца, так как наглядно демонстрирует попирание прав граждан США.
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
12:16Захват Капитолия в Вашингтоне
Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа
Twitter, Instagram, Facebook и другие соцсети закрыли доступ к профилям Трампа. Причина таких решений объясняется обращениями Трампа к своим сторонникам: компании считают, что его слова о фальсификациях на выборах сподвигли протестующих на штурм Капитолия.
 
Владимир Соловьев (телеведущий)КапитолийДональд ТрампСШАTwitterВ мире
 
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