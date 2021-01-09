https://ria.ru/20210109/avto-1592368431.html

Названы четыре ошибки, способные убить автомобиль с АКПП

Названы четыре ошибки, способные убить автомобиль с АКПП

Эксперты портала Аutonews составили список из четырех распространенных ошибок автомобилистов, которые способны "убить" автоматическую коробку переключения... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T07:33

2021-01-09T07:33

2021-01-09T14:33

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авто

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Эксперты портала Аutonews составили список из четырех распространенных ошибок автомобилистов, которые способны "убить" автоматическую коробку переключения передач (АКПП).Издание уточняет, что материал касается классических гидромеханических "автоматов", так как правильная эксплуатация роботизированных коробок передач и вариаторов — это темы для отдельных статей.По версии портала, "самый быстрый способ убить" автоматическую коробку — это длительная буксировка авто с АКПП. Автор материала объясняет, что машины с "автоматом" нельзя буксировать на расстоянии более 50 километров и на скорости более 50 километров в час. Кроме того, портал призывает водителей при необходимости буксировки обязательно заглянуть в инструкцию по эксплуатации автомобиля.Поездки на непрогретом автомобиле также могут навредить АКПП, так как при низких температурах жидкость ATF, которую зачастую по ошибке называют "маслом автомата", становится более вязкой и меняет свои свойства.Включение нейтральной передачи на автомобиле с АКПП без необходимости, например при остановке на перекрестке или при движении накатом, — распространенная ошибка водителей, привыкших к управлению машинами с механической коробкой передач. Автор материала напоминает, что все переключения передач на АКПП осуществляются только при полной остановке автомобиля и нажатой педали тормоза.Соответственно, нельзя и "раскачкой" пытаться вызволить забуксовавший на бездорожье автомобиль. Смена режимов для раскачивания автомобиля взад-вперед недопустима для машины с автоматом, подчеркивает издание, ведь такая работа с АКПП может вызвать разрушение зубчатых колес и повреждение фрикционов.

https://ria.ru/20210109/voditel-1592362518.html

https://ria.ru/20210108/znak-1592342704.html

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россия, авто, общество