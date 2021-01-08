https://ria.ru/20210108/znak-1592350380.html

В России появится новый дорожный знак "Фотовидеофиксация"

В России появится новый дорожный знак "Фотовидеофиксация"

C 1 марта в России на дорогах появится знак, предупреждающий о работе фиксирующих нарушения камер. Об этом говорится в постановлении кабмина, размещенном на... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T21:01

2021-01-08T21:01

2021-01-08T22:15

россия

михаил черников

общество

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. C 1 марта в России на дорогах появится знак, предупреждающий о работе фиксирующих нарушения камер. Об этом говорится в постановлении кабмина, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.Как отмечается в документе, знак "Фотовидеофиксация" разместят на трассах вне поселений в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.Ожидается, что он заменит привычные таблички с изображением камеры.Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что свыше 85% штрафов, которые получили российские водители за первые пять месяцев 2020 года, были вынесены дорожными камерами.Он также рассказал, что наибольшее количество штрафов было выписано за превышение скорости от 20 до 40 километров в час – 39 миллионов административных штрафов. За превышение от 40 до 60 километров в час – 1,1 миллиона. Еще миллион штрафов автомобилисты получили за непристегнутый ремень, три миллиона раз водители игнорировали дорожные знаки и разметку, а 1,2 миллиона – стоп-линию и красный сигнал светофора.

https://ria.ru/20210101/shtrafy-1590376406.html

https://ria.ru/20210108/ekzamen-1592313399.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил черников, общество