https://ria.ru/20210108/znak-1592350380.html
В России появится новый дорожный знак "Фотовидеофиксация"
В России появится новый дорожный знак "Фотовидеофиксация"
C 1 марта в России на дорогах появится знак, предупреждающий о работе фиксирующих нарушения камер. Об этом говорится в постановлении кабмина, размещенном на... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T21:01
2021-01-08T21:01
2021-01-08T22:15
россия
михаил черников
общество
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. C 1 марта в России на дорогах появится знак, предупреждающий о работе фиксирующих нарушения камер. Об этом говорится в постановлении кабмина, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.Как отмечается в документе, знак "Фотовидеофиксация" разместят на трассах вне поселений в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.Ожидается, что он заменит привычные таблички с изображением камеры.Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что свыше 85% штрафов, которые получили российские водители за первые пять месяцев 2020 года, были вынесены дорожными камерами.Он также рассказал, что наибольшее количество штрафов было выписано за превышение скорости от 20 до 40 километров в час – 39 миллионов административных штрафов. За превышение от 40 до 60 километров в час – 1,1 миллиона. Еще миллион штрафов автомобилисты получили за непристегнутый ремень, три миллиона раз водители игнорировали дорожные знаки и разметку, а 1,2 миллиона – стоп-линию и красный сигнал светофора.
https://ria.ru/20210101/shtrafy-1590376406.html
https://ria.ru/20210108/ekzamen-1592313399.html
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россия, михаил черников, общество
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
C 1 марта в России на дорогах появится знак, предупреждающий о работе фиксирующих нарушения камер. Об этом говорится в постановлении кабмина, размещенном на официальном интернет-портале
правовой информации.
Как отмечается в документе, знак "Фотовидеофиксация" разместят на трассах вне поселений в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.
Ожидается, что он заменит привычные таблички с изображением камеры.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников
сообщил, что свыше 85% штрафов, которые получили российские водители за первые пять месяцев 2020 года, были вынесены дорожными камерами.
Он также рассказал, что наибольшее количество штрафов было выписано за превышение скорости от 20 до 40 километров в час – 39 миллионов административных штрафов. За превышение от 40 до 60 километров в час – 1,1 миллиона.
Еще миллион штрафов автомобилисты получили за непристегнутый ремень, три миллиона раз водители игнорировали дорожные знаки и разметку, а 1,2 миллиона – стоп-линию и красный сигнал светофора.