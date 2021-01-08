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На российских дорогах появится новый знак
На российских дорогах появится новый знак
На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T18:33
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД.Согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, знак "Фотовидеофиксация" будут устанавливать на трассах вне поселений в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.Предполагается, что новый знак заменит привычные таблички с изображением камеры.
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россия, автомобили, автомобилисты, авто, общество

На российских дорогах появится новый знак

18:33 08.01.2021 (обновлено: 21:22 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковДорожные знаки около автомузея в Москве
Дорожные знаки около автомузея в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД.
Согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, знак "Фотовидеофиксация" будут устанавливать на трассах вне поселений в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.
Предполагается, что новый знак заменит привычные таблички с изображением камеры.
Сотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
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Штрафы, права и самокаты: что изменится в ПДД в 2021-м
 
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