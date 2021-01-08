https://ria.ru/20210108/znak-1592342704.html

На российских дорогах появится новый знак

На российских дорогах появится новый знак

На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T18:33

2021-01-08T18:33

2021-01-08T21:22

россия

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД.Согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, знак "Фотовидеофиксация" будут устанавливать на трассах вне поселений в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.Предполагается, что новый знак заменит привычные таблички с изображением камеры.

https://ria.ru/20210101/shtrafy-1590376406.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, автомобили, автомобилисты, авто, общество