https://ria.ru/20210108/znak-1592342704.html
На российских дорогах появится новый знак
На российских дорогах появится новый знак
На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T18:33
2021-01-08T18:33
2021-01-08T21:22
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД.Согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, знак "Фотовидеофиксация" будут устанавливать на трассах вне поселений в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.Предполагается, что новый знак заменит привычные таблички с изображением камеры.
https://ria.ru/20210101/shtrafy-1590376406.html
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