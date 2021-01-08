https://ria.ru/20210108/yazyk-1592293407.html

Названо опасное заболевание, на которое указывает покраснение языка

Названо опасное заболевание, на которое указывает покраснение языка

Специалисты американского Национального института сердца, легких и крови (NHLBI) рассказали, что гладкий, потолстевший и покрасневший язык может быть признаком... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T05:27

2021-01-08T05:27

2021-01-08T05:27

здоровье

сша

общество

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Специалисты американского Национального института сердца, легких и крови (NHLBI) рассказали, что гладкий, потолстевший и покрасневший язык может быть признаком дефицита витамина B12, нехватка которого повышает риск пернициозной анемии.Подчеркивается, что организм нуждается в витамине B12 для выработки здоровых эритроцитов и нормальной работы нервной системы. Дефицит этого питательного вещества может привести к повреждению нервов и стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов.По словам экспертов, сильный дефицит витамина B12 может вызвать неврологические проблемы, такие как спутанность сознания, слабоумие, депрессия и потеря памяти. Другие симптомы связаны с пищеварительным трактом: тошнота и рвота, изжога, вздутие живота, запор или диарея, потеря аппетита и веса. Специалисты советуют при появлении симптомов дефицита витамина B12 обратиться за медицинской помощью.Уточняется, что высоким содержанием этого питательного вещества отличаются такие продукты, как говядина, печень, птица и рыба, яйца, молоко, йогурт, сыр.Пернициозная анемия — заболевание, обусловленное нарушением кроветворения из-за недостатка в организме витамина B12. Особенно чувствительны к дефициту этого витамина костный мозг и ткани нервной системы.

https://ria.ru/20210104/simptom-1592002397.html

https://ria.ru/20201229/serdtse-1591319800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, сша, общество