https://ria.ru/20210108/yazyk-1592293407.html
Названо опасное заболевание, на которое указывает покраснение языка
Названо опасное заболевание, на которое указывает покраснение языка
Специалисты американского Национального института сердца, легких и крови (NHLBI) рассказали, что гладкий, потолстевший и покрасневший язык может быть признаком... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T05:27
2021-01-08T05:27
2021-01-08T05:27
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Специалисты американского Национального института сердца, легких и крови (NHLBI) рассказали, что гладкий, потолстевший и покрасневший язык может быть признаком дефицита витамина B12, нехватка которого повышает риск пернициозной анемии.Подчеркивается, что организм нуждается в витамине B12 для выработки здоровых эритроцитов и нормальной работы нервной системы. Дефицит этого питательного вещества может привести к повреждению нервов и стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов.По словам экспертов, сильный дефицит витамина B12 может вызвать неврологические проблемы, такие как спутанность сознания, слабоумие, депрессия и потеря памяти. Другие симптомы связаны с пищеварительным трактом: тошнота и рвота, изжога, вздутие живота, запор или диарея, потеря аппетита и веса. Специалисты советуют при появлении симптомов дефицита витамина B12 обратиться за медицинской помощью.Уточняется, что высоким содержанием этого питательного вещества отличаются такие продукты, как говядина, печень, птица и рыба, яйца, молоко, йогурт, сыр.Пернициозная анемия — заболевание, обусловленное нарушением кроветворения из-за недостатка в организме витамина B12. Особенно чувствительны к дефициту этого витамина костный мозг и ткани нервной системы.
https://ria.ru/20210104/simptom-1592002397.html
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здоровье, сша, общество
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
Специалисты американского
Национального института сердца, легких и крови (NHLBI) рассказали
, что гладкий, потолстевший и покрасневший язык может быть признаком дефицита витамина B12, нехватка которого повышает риск пернициозной анемии.
Подчеркивается, что организм нуждается в витамине B12 для выработки здоровых эритроцитов и нормальной работы нервной системы. Дефицит этого питательного вещества может привести к повреждению нервов и стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов.
"Вы можете чувствовать себя неустойчиво, терять равновесие и испытывать проблемы при ходьбе. Дефицит витамина B12 может вызвать ослабление костей и может привести к переломам бедер", — говорится на сайте NHLBI.
По словам экспертов, сильный дефицит витамина B12 может вызвать неврологические проблемы, такие как спутанность сознания, слабоумие, депрессия и потеря памяти. Другие симптомы связаны с пищеварительным трактом: тошнота и рвота, изжога, вздутие живота, запор или диарея, потеря аппетита и веса. Специалисты советуют при появлении симптомов дефицита витамина B12 обратиться за медицинской помощью.
Уточняется, что высоким содержанием этого питательного вещества отличаются такие продукты, как говядина, печень, птица и рыба, яйца, молоко, йогурт, сыр.
Пернициозная анемия — заболевание, обусловленное нарушением кроветворения из-за недостатка в организме витамина B12. Особенно чувствительны к дефициту этого витамина костный мозг и ткани нервной системы.