https://ria.ru/20210108/whatsapp-1592310556.html

Пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook

Пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T11:45

2021-01-08T11:45

2021-01-08T14:28

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Разработчики популярного мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.WhatsApp объясняет, что эти сведения нужны компании для улучшения сервисов по подбору персональной рекламы с учетом запросов пользователя. А также для предоставления контента и персональных услуг, наиболее подходящих клиенту.Разработчики уверены, что взаимная интеграция социальных сетей расширит круг возможностей пользователей.В корпорацию Facebook также входят Instagram и Facebook Messenger. Информация, собираемая разработчиками, будет включать геолокацию, установку и удаление программ из "семейства" на вашем смартфоне и активность в социальных сетях.

https://ria.ru/20201226/messendzher-1591079792.html

https://ria.ru/20210107/tramp-1592267286.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, instagram, технологии, в мире