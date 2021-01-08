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Пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook
Пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook
Разработчики популярного мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T11:45
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Разработчики популярного мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.WhatsApp объясняет, что эти сведения нужны компании для улучшения сервисов по подбору персональной рекламы с учетом запросов пользователя. А также для предоставления контента и персональных услуг, наиболее подходящих клиенту.Разработчики уверены, что взаимная интеграция социальных сетей расширит круг возможностей пользователей.В корпорацию Facebook также входят Instagram и Facebook Messenger. Информация, собираемая разработчиками, будет включать геолокацию, установку и удаление программ из "семейства" на вашем смартфоне и активность в социальных сетях.
https://ria.ru/20201226/messendzher-1591079792.html
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facebook, instagram, технологии, в мире

Пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook

11:45 08.01.2021 (обновлено: 14:28 08.01.2021)
 
© Depositphotos / Diego CervoДевушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© Depositphotos / Diego Cervo
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Разработчики популярного мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook.
В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.
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WhatsApp объясняет, что эти сведения нужны компании для улучшения сервисов по подбору персональной рекламы с учетом запросов пользователя. А также для предоставления контента и персональных услуг, наиболее подходящих клиенту.
Разработчики уверены, что взаимная интеграция социальных сетей расширит круг возможностей пользователей.
В корпорацию Facebook также входят Instagram и Facebook Messenger. Информация, собираемая разработчиками, будет включать геолокацию, установку и удаление программ из "семейства" на вашем смартфоне и активность в социальных сетях.
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