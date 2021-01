https://ria.ru/20210108/weeknd-1592307444.html

Новый клип The Weeknd за два дня посмотрели почти 20 миллионов раз

Новый клип The Weeknd за два дня посмотрели почти 20 миллионов раз

Новый клип канадского певца и автора песен The Weeknd (Эйбел Тесфайе) на песню "Save your tears" за два дня посмотрели почти 20 миллионов раз на официальном... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T11:50

2021-01-08T11:50

2021-01-08T11:50

шоубиз

шоу-бизнес

селена гомес

знаменитости

музыка

новости культуры

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592307377_3:0:1486:834_1920x0_80_0_0_c5be56d413f66d8869836586c880f37a.jpg

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Новый клип канадского певца и автора песен The Weeknd (Эйбел Тесфайе) на песню "Save your tears" за два дня посмотрели почти 20 миллионов раз на официальном канале музыканта на YouTube.В видео The Weeknd выступает на сцене клуба, его слушают люди в блестящих масках. Лицо самого музыканта изменено почти до неузнаваемости — оно искажено из-за ботокса и шрамов. Это своеобразная отсылка к историям из предыдущих клипов с альбома "After hours", в которых певец сильно пострадал.Также в новом видео появляется девушка, которая сидит в зале с открытым лицом, ее музыкант приглашает на сцену. По мнению фанатов артиста, незнакомка является отсылкой к Селене Гомес. С ней The Weeknd встречался в 2017 году. У героини клипа прическа и общий облик похожи на певицу."Save your tears" продолжил истории из предыдущих клипов с альбома "After hours". До этого выходили видео на треки "Untill I bleed out", "Snowchild", "Too late", "In your eyes".

https://ria.ru/20201224/rozhdestvo-1590793135.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, селена гомес, знаменитости, музыка, новости культуры, youtube