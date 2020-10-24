https://ria.ru/20201024/weekend-1581144675.html
Странный клип The Weekend на трек "Too late" набирает миллионы просмотров
Канадский певец The Weekend (Эйбел Тесфайе) опубликовал на YouTube клип на трек "Too late". Песня вошла в недавний альбом музыканта After hours. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T00:21
2020-10-24T00:21
2020-10-24T00:21
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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости</strong>. Канадский певец The Weekend (Эйбел Тесфайе) опубликовал на YouTube клип на трек "Too late". Песня вошла в недавний альбом музыканта After hours. Две невменяемые миллионерши, жертвы пластической хирургии, находят на дороге голову The Weekend. Они сразу в нее влюбляются и забирают в свой роскошный особняк. Девушки купаются с ней в бассейне, целуют ее и всячески проявляют нежные чувства. Однако им этого недостаточно. В какой-то момент героини решают, что голову все-таки нужно приделать к телу. Жертвой становится стриптизер, которого они вызывают по объявлению. Приватный танец заканчивается обезглавливанием. Зато The Weekend обретает тело, оживает и оказывается в компании двух любовниц. За 12 часов ужасающий клип, созданный режиссером Cliqua, набрал более 1,6 миллионов просмотров и 207 тысяч лайков на YouTube. По мнению многих зрителей, это одно из самых "странных, но впечатляющих видео, выпущенных в 2020 году".
https://ria.ru/20200321/1568892894.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, youtube
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Канадский певец The Weekend (Эйбел Тесфайе) опубликовал на YouTube клип на трек "Too late". Песня вошла в недавний альбом музыканта After hours.
Две невменяемые миллионерши, жертвы пластической хирургии, находят на дороге голову The Weekend. Они сразу в нее влюбляются и забирают в свой роскошный особняк. Девушки купаются с ней в бассейне, целуют ее и всячески проявляют нежные чувства. Однако им этого недостаточно. В какой-то момент героини решают, что голову все-таки нужно приделать к телу.
Жертвой становится стриптизер, которого они вызывают по объявлению. Приватный танец заканчивается обезглавливанием. Зато The Weekend обретает тело, оживает и оказывается в компании двух любовниц.
За 12 часов ужасающий клип, созданный режиссером Cliqua, набрал более 1,6 миллионов просмотров и 207 тысяч лайков на YouTube. По мнению многих зрителей, это одно из самых "странных, но впечатляющих видео, выпущенных в 2020 году".