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В Китае один человек погиб и 20 пострадали при взрыве на заводе
В Китае один человек погиб и 20 пострадали при взрыве на заводе
Взрыв произошел на заводе в городе Нинсян провинции Хунань на юге Китая, в результате погиб один человек, еще 20 человек пострадали, говорится в заявлении... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T12:45
2021-01-08T12:45
2021-01-08T12:45
хунань
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в мире
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ПЕКИН, 8 янв - РИА Новости. Взрыв произошел на заводе в городе Нинсян провинции Хунань на юге Китая, в результате погиб один человек, еще 20 человек пострадали, говорится в заявлении правительства города.Взрыв и пожар произошли 7 января в 18.12 по местному времени (13.12 мск) в одном из цехов завода компании Hunan Brunp Recycling Technology, которая занимается переработкой отработанных аккумуляторов, а также производством аккумуляторных материалов.Все пострадавшие, шесть из которых получили сравнительно тяжелые травмы, были доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.Причина взрыва пока не установлена, расследование продолжается.
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хунань, китай, в мире
ПЕКИН, 8 янв - РИА Новости.
Взрыв произошел на заводе в городе Нинсян провинции Хунань
на юге Китая
, в результате погиб один человек, еще 20 человек пострадали, говорится в заявлении правительства города.
Взрыв и пожар произошли 7 января в 18.12 по местному времени (13.12 мск) в одном из цехов завода компании Hunan Brunp Recycling Technology, которая занимается переработкой отработанных аккумуляторов, а также производством аккумуляторных материалов.
Все пострадавшие, шесть из которых получили сравнительно тяжелые травмы, были доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.
Причина взрыва пока не установлена, расследование продолжается.