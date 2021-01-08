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В Китае один человек погиб и 20 пострадали при взрыве на заводе

В Китае один человек погиб и 20 пострадали при взрыве на заводе

Взрыв произошел на заводе в городе Нинсян провинции Хунань на юге Китая, в результате погиб один человек, еще 20 человек пострадали, говорится в заявлении... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T12:45

2021-01-08T12:45

2021-01-08T12:45

хунань

китай

в мире

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ПЕКИН, 8 янв - РИА Новости. Взрыв произошел на заводе в городе Нинсян провинции Хунань на юге Китая, в результате погиб один человек, еще 20 человек пострадали, говорится в заявлении правительства города.Взрыв и пожар произошли 7 января в 18.12 по местному времени (13.12 мск) в одном из цехов завода компании Hunan Brunp Recycling Technology, которая занимается переработкой отработанных аккумуляторов, а также производством аккумуляторных материалов.Все пострадавшие, шесть из которых получили сравнительно тяжелые травмы, были доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.Причина взрыва пока не установлена, расследование продолжается.

https://ria.ru/20200805/1575396097.html

хунань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хунань, китай, в мире