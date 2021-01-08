https://ria.ru/20210108/vzryv-1592288630.html

СМИ сообщило о взрыве около центральной тюрьмы в Адене на юге Йемена

СМИ сообщило о взрыве около центральной тюрьмы в Адене на юге Йемена

Мощный взрыв прозвучал около центральной тюрьмы города Адена - административной столицы юга Йемена, где обосновалось международно признанное правительство... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T02:07

2021-01-08T02:07

2021-01-08T02:07

ансар алла

йемен

эр-рияд (город)

доха

аден

в мире

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ДОХА, 8 янв - РИА Новости. Мощный взрыв прозвучал около центральной тюрьмы города Адена - административной столицы юга Йемена, где обосновалось международно признанное правительство страны после захвата Саны мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами), сообщили очевидцы в Адене и источник в силах безопасности агентству Reuters.По информации источника агентства, взрыв произошел у центральной тюрьмы Адена на пустом месте, повредив стену исправительного учреждения.Сообщений о погибших или раненых не поступало.В конце 2020 года международный аэропорт Адена подвергся обстрелу в момент прибытия туда самолета с новыми членами правительства из Эр-Рияда после принесения ими присяги президенту Йемена Абд Раббу Мансуру Хади. В результате обстрела погибли 26 человек, но министры не пострадали, они были перевезены в правительственный дворец, возле которого позднее был сбит начиненный взрывчаткой беспилотник. Правительство Йемена обвинило в нападении мятежников-хуситов, но те отвергли обвинение в обстреле аэропорта, заявив, что это результат разборок между различными группировками на юге Йемена.

https://ria.ru/20201231/yemen-1591662073.html

йемен

эр-рияд (город)

доха

аден

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ансар алла, йемен, эр-рияд (город), доха, аден, в мире