СМИ сообщило о взрыве около центральной тюрьмы в Адене на юге Йемена
© Nabil HasanПовстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
© Nabil Hasan
ДОХА, 8 янв - РИА Новости. Мощный взрыв прозвучал около центральной тюрьмы города Адена - административной столицы юга Йемена, где обосновалось международно признанное правительство страны после захвата Саны мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами), сообщили очевидцы в Адене и источник в силах безопасности агентству Reuters.
По информации источника агентства, взрыв произошел у центральной тюрьмы Адена на пустом месте, повредив стену исправительного учреждения.
Сообщений о погибших или раненых не поступало.
В конце 2020 года международный аэропорт Адена подвергся обстрелу в момент прибытия туда самолета с новыми членами правительства из Эр-Рияда после принесения ими присяги президенту Йемена Абд Раббу Мансуру Хади. В результате обстрела погибли 26 человек, но министры не пострадали, они были перевезены в правительственный дворец, возле которого позднее был сбит начиненный взрывчаткой беспилотник. Правительство Йемена обвинило в нападении мятежников-хуситов, но те отвергли обвинение в обстреле аэропорта, заявив, что это результат разборок между различными группировками на юге Йемена.
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