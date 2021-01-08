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СМИ сообщило о взрыве около центральной тюрьмы в Адене на юге Йемена
СМИ сообщило о взрыве около центральной тюрьмы в Адене на юге Йемена
Мощный взрыв прозвучал около центральной тюрьмы города Адена - административной столицы юга Йемена, где обосновалось международно признанное правительство... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T02:07
2021-01-08T02:07
ансар алла
йемен
эр-рияд (город)
доха
аден
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ДОХА, 8 янв - РИА Новости. Мощный взрыв прозвучал около центральной тюрьмы города Адена - административной столицы юга Йемена, где обосновалось международно признанное правительство страны после захвата Саны мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами), сообщили очевидцы в Адене и источник в силах безопасности агентству Reuters.По информации источника агентства, взрыв произошел у центральной тюрьмы Адена на пустом месте, повредив стену исправительного учреждения.Сообщений о погибших или раненых не поступало.В конце 2020 года международный аэропорт Адена подвергся обстрелу в момент прибытия туда самолета с новыми членами правительства из Эр-Рияда после принесения ими присяги президенту Йемена Абд Раббу Мансуру Хади. В результате обстрела погибли 26 человек, но министры не пострадали, они были перевезены в правительственный дворец, возле которого позднее был сбит начиненный взрывчаткой беспилотник. Правительство Йемена обвинило в нападении мятежников-хуситов, но те отвергли обвинение в обстреле аэропорта, заявив, что это результат разборок между различными группировками на юге Йемена.
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ансар алла, йемен, эр-рияд (город), доха, аден, в мире

СМИ сообщило о взрыве около центральной тюрьмы в Адене на юге Йемена

02:07 08.01.2021
 
© Nabil HasanПовстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
Повстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© Nabil Hasan
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ДОХА, 8 янв - РИА Новости. Мощный взрыв прозвучал около центральной тюрьмы города Адена - административной столицы юга Йемена, где обосновалось международно признанное правительство страны после захвата Саны мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами), сообщили очевидцы в Адене и источник в силах безопасности агентству Reuters.
По информации источника агентства, взрыв произошел у центральной тюрьмы Адена на пустом месте, повредив стену исправительного учреждения.
Сообщений о погибших или раненых не поступало.
В конце 2020 года международный аэропорт Адена подвергся обстрелу в момент прибытия туда самолета с новыми членами правительства из Эр-Рияда после принесения ими присяги президенту Йемена Абд Раббу Мансуру Хади. В результате обстрела погибли 26 человек, но министры не пострадали, они были перевезены в правительственный дворец, возле которого позднее был сбит начиненный взрывчаткой беспилотник. Правительство Йемена обвинило в нападении мятежников-хуситов, но те отвергли обвинение в обстреле аэропорта, заявив, что это результат разборок между различными группировками на юге Йемена.
Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 00:31
После взрыва в аэропорту в Йемене погибли три сотрудника Красного креста
 
Ансар АллаЙеменЭр-Рияд (город)ДохаАденВ мире
 
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