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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210108/vybory-1592290967.html
Трамп оценил деятельность кампании по оспариванию итогов выборов
Трамп оценил деятельность кампании по оспариванию итогов выборов
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его штаб использовал все юридические возможности для оспаривания результатов выборов, он считает необходимым РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T03:53
2021-01-08T03:53
выборы президента сша — 2020
вашингтон
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его штаб использовал все юридические возможности для оспаривания результатов выборов, он считает необходимым реформировать избирательное законодательство США."Я продолжаю верить, что мы должны реформировать наше избирательное законодательство, чтобы иметь возможность проверять допуск к голосованию всех избирателей, и для обеспечения уверенности во всех будущих выборах", - сказал Трамп.Действующий президент Дональд Трамп проиграл в ноябре выборы демократу экс-вице-президенту Джо Байдену. В среду, несмотря на штурм Капитолия сторонниками Трампа, конгресс утвердил результаты выборов. Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
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вашингтон, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп оценил деятельность кампании по оспариванию итогов выборов

03:53 08.01.2021
 
© REUTERS / Jim BourgПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© REUTERS / Jim Bourg
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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его штаб использовал все юридические возможности для оспаривания результатов выборов, он считает необходимым реформировать избирательное законодательство США.

"Моя кампания использовала все юридические возможности для того, чтобы оспорить результаты выборов. Нашей единственной целью было сохранить достоверность голосования, и делая это, я сражался за американскую демократию", - сказал Трамп в видеообращении в Twitter.

"Я продолжаю верить, что мы должны реформировать наше избирательное законодательство, чтобы иметь возможность проверять допуск к голосованию всех избирателей, и для обеспечения уверенности во всех будущих выборах", - сказал Трамп.
Действующий президент Дональд Трамп проиграл в ноябре выборы демократу экс-вице-президенту Джо Байдену. В среду, несмотря на штурм Капитолия сторонниками Трампа, конгресс утвердил результаты выборов. Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.
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Выборы президента США — 2020ВашингтонКапитолийДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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