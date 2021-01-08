https://ria.ru/20210108/vybory-1592290967.html

Трамп оценил деятельность кампании по оспариванию итогов выборов

Трамп оценил деятельность кампании по оспариванию итогов выборов

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его штаб использовал все юридические возможности для оспаривания результатов выборов, он считает необходимым РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T03:53

2021-01-08T03:53

2021-01-08T03:53

выборы президента сша — 2020

вашингтон

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его штаб использовал все юридические возможности для оспаривания результатов выборов, он считает необходимым реформировать избирательное законодательство США."Я продолжаю верить, что мы должны реформировать наше избирательное законодательство, чтобы иметь возможность проверять допуск к голосованию всех избирателей, и для обеспечения уверенности во всех будущих выборах", - сказал Трамп.Действующий президент Дональд Трамп проиграл в ноябре выборы демократу экс-вице-президенту Джо Байдену. В среду, несмотря на штурм Капитолия сторонниками Трампа, конгресс утвердил результаты выборов. Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон

сша

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вашингтон, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире