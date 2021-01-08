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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210108/vrach-1592306289.html
Врач рассказал о пользе вакцинации при любых штаммах COVID-19
Врач рассказал о пользе вакцинации при любых штаммах COVID-19
Российские вакцины от коронавируса защитят граждан от любых новых штаммов COVID, поскольку антигенная структура вируса, по мнению ученых, не меняется, заявил... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T11:02
2021-01-08T12:45
распространение нового коронавируса
владимир круглый
коронавирус в россии
великобритания
общество
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса защитят граждан от любых новых штаммов COVID, поскольку антигенная структура вируса, по мнению ученых, не меняется, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Антигеном называют любое вещество, которое организм рассматривает как чужеродное или потенциально опасное и против которого организм обычно начинает вырабатывать собственные антитела, что называется "иммунный ответ".Таким образом, вырабатываемые антитела будут служить защитой от коронавирусной инфекции, добавил он. При этом Круглый напомнил, что уже насчитывается порядка 17 мутаций, "это естественное состояние вируса – мутировать".В Минздраве Великобритании ранее заявили, что обнаружили новый штамм коронавируса, который более заразен и опасен, чем известный COVID-19.Сенатор также полагает, что новый штамм коронавируса не приведет к значительным изменениям в пандемии COVID и "принятых в настоящее время в России противоэпидемических мер достаточно".Он также подчеркнул важность вакцинации от COVID, отметив, что "чем быстрее мы выработаем коллективный иммунитет, тем быстрее сможем остановить распространение инфекции".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210108/vaktsina-1592294508.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210108/vaktsina-1592300052.html
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владимир круглый, коронавирус в россии, великобритания, общество

Врач рассказал о пользе вакцинации при любых штаммах COVID-19

11:02 08.01.2021 (обновлено: 12:45 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса защитят граждан от любых новых штаммов COVID, поскольку антигенная структура вируса, по мнению ученых, не меняется, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Антигеном называют любое вещество, которое организм рассматривает как чужеродное или потенциально опасное и против которого организм обычно начинает вырабатывать собственные антитела, что называется "иммунный ответ".
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"По мнению учёных, вирусологов, экспертов, российские вакцины против COVID-19 способны противостоять мутациям коронавируса, включая и новый штамм вируса, обнаруженный в Великобритании, поскольку его антигенная структура не меняется", - сказал парламентарий.
Таким образом, вырабатываемые антитела будут служить защитой от коронавирусной инфекции, добавил он. При этом Круглый напомнил, что уже насчитывается порядка 17 мутаций, "это естественное состояние вируса – мутировать".
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В Минздраве Великобритании ранее заявили, что обнаружили новый штамм коронавируса, который более заразен и опасен, чем известный COVID-19.
Сенатор также полагает, что новый штамм коронавируса не приведет к значительным изменениям в пандемии COVID и "принятых в настоящее время в России противоэпидемических мер достаточно".
Он также подчеркнул важность вакцинации от COVID, отметив, что "чем быстрее мы выработаем коллективный иммунитет, тем быстрее сможем остановить распространение инфекции".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВладимир КруглыйКоронавирус в РоссииВеликобританияОбщество
 
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