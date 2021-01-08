https://ria.ru/20210108/vaktsina-1592294508.html

Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19

Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram о группах россиян, которым крайне необходимо сделать прививку от коронавируса. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T07:03

2021-01-08T07:03

2021-01-08T07:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

елена малышева

здоровье

общество

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram о группах россиян, которым крайне необходимо сделать прививку от коронавируса.По ее словам, нужнее всего вакцинация людям с ожирением и диабетом.Также медик считает, что прививка от коронавирусной инфекции жизненно необходима людям старше 65 лет.Малышева отметила, что вакцинация не нужна детям, поскольку они "практически не болеют и не умирают от коронавируса"."Дети не передают эту инфекцию взрослым. Кроме того все вакцины от коронавируса показаны лицам с 18 лет", — добавила врач.Телеведущая также подчеркнула, что тем, кто переболел коронавирусом, делать вакцину не надо.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210105/vaktsinatsiya-1592036609.html

https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591499451.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье, общество