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https://ria.ru/20210108/vaktsina-1592294508.html
Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19
Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram о группах россиян, которым крайне необходимо сделать прививку от коронавируса. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T07:03
2021-01-08T07:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
елена малышева
здоровье
общество
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram о группах россиян, которым крайне необходимо сделать прививку от коронавируса.По ее словам, нужнее всего вакцинация людям с ожирением и диабетом.Также медик считает, что прививка от коронавирусной инфекции жизненно необходима людям старше 65 лет.Малышева отметила, что вакцинация не нужна детям, поскольку они "практически не болеют и не умирают от коронавируса"."Дети не передают эту инфекцию взрослым. Кроме того все вакцины от коронавируса показаны лицам с 18 лет", — добавила врач.Телеведущая также подчеркнула, что тем, кто переболел коронавирусом, делать вакцину не надо.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210105/vaktsinatsiya-1592036609.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье, общество

Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19

07:03 08.01.2021 (обновлено: 07:04 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram о группах россиян, которым крайне необходимо сделать прививку от коронавируса.
По ее словам, нужнее всего вакцинация людям с ожирением и диабетом.
"Особенно тем, кто старше 50 лет. Риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше чем у остальных. Риск умереть от коронавируса выше на 50 процентов", — уточнила Малышева.
Также медик считает, что прививка от коронавирусной инфекции жизненно необходима людям старше 65 лет.
"Риск болеть крайне тяжело и погибнуть от коронавирусной инфекции у них самый высокий в популяции", — пояснила она.
Малышева отметила, что вакцинация не нужна детям, поскольку они "практически не болеют и не умирают от коронавируса".
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"Дети не передают эту инфекцию взрослым. Кроме того все вакцины от коронавируса показаны лицам с 18 лет", — добавила врач.
Телеведущая также подчеркнула, что тем, кто переболел коронавирусом, делать вакцину не надо.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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