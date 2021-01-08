Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19
07:03 08.01.2021 (обновлено: 07:04 08.01.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram о группах россиян, которым крайне необходимо сделать прививку от коронавируса.
По ее словам, нужнее всего вакцинация людям с ожирением и диабетом.
"Особенно тем, кто старше 50 лет. Риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше чем у остальных. Риск умереть от коронавируса выше на 50 процентов", — уточнила Малышева.
Также медик считает, что прививка от коронавирусной инфекции жизненно необходима людям старше 65 лет.
"Риск болеть крайне тяжело и погибнуть от коронавирусной инфекции у них самый высокий в популяции", — пояснила она.
Малышева отметила, что вакцинация не нужна детям, поскольку они "практически не болеют и не умирают от коронавируса".
"Дети не передают эту инфекцию взрослым. Кроме того все вакцины от коронавируса показаны лицам с 18 лет", — добавила врач.
Телеведущая также подчеркнула, что тем, кто переболел коронавирусом, делать вакцину не надо.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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