https://ria.ru/20210108/urfu-1591712647.html

Виктор Кокшаров: УрФУ увеличит количество иностранных студентов

Виктор Кокшаров: УрФУ увеличит количество иностранных студентов

Уральский федеральный университет не прекращал работу в лабораториях даже в условиях ограничений из-за распространения коронавируса, а как только ситуация... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T10:00

2021-01-08T10:00

2021-01-08T10:00

виктор кокшаров

уральский федеральный университет

екатеринбург

интервью - авторы

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Уральский федеральный университет не прекращал работу в лабораториях даже в условиях ограничений из-за распространения коронавируса, а как только ситуация позволит – готов вернуть всех студентов на очное обучение, заявил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. В интервью РИА Новости, приуроченном к празднованию столетия УрФУ, Кокшаров рассказал, как вузу удалось даже в пандемию увеличить количество иностранных студентов, как идет подготовка к Универсиаде 2023 года, и на какой стадии реализация проекта Уральского межрегионального научно-образовательного центра. Беседовала Ольга Ерачина.– Виктор Анатольевич, как университет отметил столетие? Какие крупные мероприятия прошли в честь этого события?– Мы отметили вековой юбилей очень достойно, даже несмотря на те ограничения, которые наложила пандемия: провели студенческие мероприятия, собрали торжественное заседание ученого совета, где наградили наших лучших преподавателей, сотрудников. Провели торжественное заседание с участием приглашенных гостей федерального уровня. В УрФУ приехали помощник президента Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Безусловно, был губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина, председатель наблюдательного совета УрФУ, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и многие другие наши известные друзья, коллеги. Они вручили награды федерального и регионального уровня нашим лучшим преподавателям и сотрудникам.Кроме того, к юбилею Уральского федерального университета было организовано интеллектуальное онлайн-шоу, которое провел Леонид Парфенов. Уже 700 тысяч человек его посмотрели. Причем эфир можно было смотреть из любой точки мира. Были выпущены серьезные издания об истории университета, его современном этапе развития, снят документальный сериал, проведено несколько выставок. А вообще празднование столетия университета будет продолжаться еще достаточно долго. Мы в октябре только положили начало этому.– Сколько средств было потрачено на празднование юбилея?– Что касается средств, то, во-первых, хочу сказать, что ни одного рубля из бюджета университета не было затрачено вообще. Все это – средства спонсоров, наших партнеров, выпускников. Чуть больше 20 миллионов рублей, если уж вас "презренный металл" интересует. Спонсоры – это и физические лица, и крупные организации, которые возглавляют наши бывшие студенты. Важное дополнение: в год столетия эндаумент-фонд университета, доходы от которого мы тратим на студенческие проекты, стипендии, поддержку ученых и преподавателей, превысил отметку 100 миллионов рублей и сегодня, благодаря пожертвованиям, опять же, наших партнеров и выпускников, составляет почти 122 миллиона.– Девятнадцатого октября 1920 года Ленин подписал декрет об учреждении Уральского университета, а 8 января 1921 года вуз официально открыл свои двери для студентов. Планируются ли какие-то мероприятия к этой дате?– Конечно! Восьмого января 2021 года университет тоже откроет свои двери. Только вот для будущих студентов. Мы проведем для абитуриентов День открытых дверей, правда, в цифровом формате, по понятным причинам. Школьники узнают о возможностях Уральского федерального университета, о правилах приема 2021 года, а вечером мы откроем родительский чат, где университет будет отвечать на вопросы родителей вплоть до 1 сентября, пока поступившие дети не начнут учиться.Вообще дат-то у нас будет много. В 1931 году был воссоздан Свердловский государственный университет, который стал потом Уральским государственным университетом. В 1936 году вузу было присвоено имя Горького – в официальных документах почему-то Алексея Максимовича, хотя он был Максим Горький. Это такой исторический казус.В 1925 году был создан Уральский политехнический институт. История этого университета вообще сложная. Он начинался в составе шести институтов – это институт общественных наук, педагогический, политехнический, горный, медицинский, сельскохозяйственный. Но к 1925 году остался один политехнический. Часть институтов была передана в Пермь, часть была расформирована.Так что у нас много впереди самых интересных дат, и мы так или иначе все их отметим. Кстати, в 1941 году, и это тоже будет юбилей в 2021 году, в состав Свердловского государственного университета вошел институт журналистики. Это тоже серьезная и важная дата.– Ранее сообщалось, что Уральский федеральный университет до 1 февраля будет вести дистанционное обучение из-за сложной эпидемиологической ситуации в Свердловской области. Какие планы после 1 февраля? Можно ли говорить о том, что дистанционное обучение закончится?– Мы с удовольствием хоть сейчас бы перешли в офлайн-режим. Но мы же ориентируемся на те нормативные документы, которые есть, – и документы федерального уровня, и указы губернатора. Как только ситуация позволит, мы сразу же с удовольствием перейдем. Кстати, хотел бы сразу сказать, что мы не прекращали лабораторные работы в небольших группах. Студенты даже сейчас по ряду наших институтов и направлений занимаются в лабораториях. Конечно же, ведется индивидуальная научная работа студентов, которая требует лабораторного оборудования. Даже несмотря на переход в дистанционный формат, у нас часть студентов посещает университет офлайн – открыты библиотека, коворкинги. Повторяю, мы готовы были бы хоть сейчас запуститься офлайн, но наша главная задача сейчас – безопасность и здоровье наших обучающихся и преподавателей.– Студенты неоднократно просили понизить стоимость обучения из-за того, что оно ведется дистанционно. Объясните, пожалуйста, причины, почему университет отказался пересчитывать стоимость?– Действительно было обращение от 22 студентов. Я напомню, что у нас обучается почти 36,6 тысячи студентов, но голос любого, даже одного обучающегося, для нас важен, и мы всегда на это реагируем и отвечаем. Есть закон "Об образовании в Российской Федерации", статьи 16 и 54 четко говорят о том, что дистант – это способ реализации образовательных программ. Дистант может применяться и применяется при любой форме образования.В Российской Федерации три формы образования: очная, очно-заочная и заочная. Они отличаются интенсивностью и масштабом контактной нагрузки преподавателей и контактного взаимодействия преподавателей со студентами. Так вот при очном образовании даже в дистанте контакт преподавателя со студентами происходит ежедневно. Он, как минимум, в 10 раз больше, чем при заочном образовании. То есть преподаватели работают не меньше, а даже больше, поскольку им приходится постоянно еще осваивать новые технологические платформы и способы взаимодействия с аудиторией. Тем более, что студенты имеют сейчас доступ к преподавателю круглосуточно, благодаря использованию современных средств связи.Студенты жалуются, что им приходится больше заниматься. Раньше они приходили на лекции, семинарские занятия, лабораторные работы. Часть занятий была самостоятельная, но такого контакта постоянного не было, и задавали, как они говорят, несколько меньше. А теперь контрольных точек много, преподаватели работают больше. Соответственно, мы им должны в полной мере выплачивать заработную плату.Расходы университета не уменьшаются. Если брать с марта по октябрь, мы получили экономию на коммунальных расходах 25 миллионов рублей, а дополнительные расходы на пандемию, только срочные расходы, составили 34 миллиона рублей. То есть мы больше затратили средств. Для примера скажу. УрФУ закупил 5,5 тысячи литров дезинфицирующих средств, 607 тысяч масок. Мы закупили современное термометрическое оборудование, которое позволяет на входе сразу контролировать до 20 человек – какая у них температура, идут ли они в масках – и все это выводить на компьютер. Мы увеличили расходы на клининг помещений, поскольку это все приходится делать постоянно.Нам пришлось большие средства затратить на переоснащение наших IT-служб. Мы и мощности серверные увеличили, и виртуальное частное облако модернизировали, и новое программное обеспечение закупили. Университет полностью перешел сейчас на единые технологические решения на платформе Microsoft Teams. Вообще с начала ситуации, когда все перешли на дистант, она была у всех вузов разнородная. Непонятно было, на какой платформе все организовывать – был и Google, и Microsoft Teams, и Zoom использовался. Понятно, что эта разноголосица создавала проблемы.Сейчас мы полностью перешли на Microsoft Teams. Всем студентам и сотрудникам предоставили в бесплатное пользование соответствующие технологические решения. Из любой точки мира можно зайти, общаться с преподавателем, получать доступ к электронным ресурсам нашей библиотеки, пользоваться онлайн-курсами. Кстати, мы вложили значительные средства еще в создание новых онлайн-курсов. А качественный онлайн-курс стоит от 1,5 до 2 миллионов рублей. Это серьезные вложения.Поэтому, конечно же, расходы университета не снизились. Учебное расписание выдерживается в полном объеме. Взаимодействие со студентами идет в полном объеме. Ни с точки зрения законодательства Российской Федерации и нормативных актов, ни с точки зрения финансовой дисциплины мы не можем уменьшать стоимость обучения. Тем более, что фактически в этом году мы не повышали ее. Университет же на уровне 2019 года оставил стоимость обучения, несмотря на все инфляционные процессы.Так что ответ здесь совершенно очевидный и понятный. 70% всех средств, которые университет получает хоть из государственных, хоть из внебюджетных средств, идет на фонд оплаты труда. Преподаватели, сотрудники университета работают больше, и они должны получать заработную плату в полном объеме.Нуждающимся студентам мы помогаем. Скажем, в ноябре 17 миллионов рублей дополнительно изыскали на помощь нуждающимся ребятам, потому что любая помощь должна быть адресной и доходить до тех, кто в этом действительно нуждается. Мы готовы идти, и идем на самые различные меры поддержки. По контрактным студентам это рассрочка. Союз студентов выделяет средства на помощь нуждающимся. Это предоставление техники тем, у кого есть проблемы с ней. Это льготные тарифы на мобильный интернет, о которых мы специально договорились с компаниями, и они через Союз студентов распространяются. Тем студентам, которые проживали в общежитии, оплатили его и выехали домой, мы проводим компенсацию понесенных расходов и транспортных расходов в том числе.– Были ли какие-то обращения в суд от студентов по этому поводу?– Нет, обращений в суд не было.– То есть их ваш ответ удовлетворил?– Я считаю, что никаких юридических оснований для обращения в суд тут нет. Здесь нет никакой юридической перспективы.– В вузе обучается много иностранцев. Какая их часть сегодня находится в своих странах, какая – в Екатеринбурге?– Примерно половина – в Екатеринбурге, это около двух тысяч человек, и примерно две тысячи, чуть больше, – в своих странах. Из этих двух тысяч, которые находятся за рубежом, примерно тысяча – это студенты, которые по программам и должны находиться за рубежом. Это, в основном, китайские студенты.– Есть ли понимание, когда те, кто сейчас находится в своих странах, смогут приехать в Екатеринбург?– Этот вопрос лучше задать правительству Российской Федерации. Сейчас около 20 стран открыты для прибытия в Россию. Небольшая часть студентов из этих стран приезжает, какая-то опасается. Но как только будут открыты границы, мы готовы принять всех. У нас есть общежития, обсерватор.– УрФУ даже в период пандемии удалось увеличить число иностранных студентов. Так, в 2020 году вуз принял на обучение 1060 иностранных студентов – это на 10% больше, чем в 2019 году. Каким образом удалось достичь таких показателей и каковы планы на 2021 год? Планируется ли продолжить наращивать число иностранных студентов?– Мы очень взвешенно подходим к этому вопросу и будем увеличивать численность иностранных студентов. Но это, во-первых, связано с тем, откроются или не откроются границы, и когда закончится пандемия. А во-вторых, это связано с состоянием инфраструктуры. Приезжих же необходимо селить. Сейчас у нас примерно 13% студентов составляют иностранцы. Мы планируем к 2024 году довести это число до 20%. Но будем обращать особое внимание на качество поступающих к нам абитуриентов. В 2022 году у нас будет введено новое общежитие на 1328 человек, а в 2023 году – еще и городок Универсиады на 8,5 тысячи человек. Это позволит решить инфраструктурные проблемы. Таким образом, мы планируем мягко, спокойно к 2023-2024 году немного нарастить долю иностранных студентов.– Сколько иностранных студентов обучается в вузе на сегодняшний день? Из каких стран?– У нас около тысячи студентов – из Китая, примерно столько же – из Казахстана. Есть студенты из Таджикистана, Узбекистана, стран Африки, Азии, Латинской Америки. В общей сложности у нас обучаются студенты примерно из 100 стран мира.– Как идет подготовка к Универсиаде? Как продвигается строительство объектов? Нет ли задержки из-за коронавируса? Удастся ли успеть возвести все в срок?– Коронавирус не влияет на темпы строительства. Все пока идет по плану. Строится городок Универсиады. Что касается собственно университета, то мы за городок не отвечаем. Мы его будем принимать. Но у нас три спортивных объекта, которые будут подготовлены к Универсиаде, – это зал игровых видов спорта, манеж и стадион. Соответственно, два объекта будут капитально отремонтированы, а один – реконструирован. Ведется проектирование по объектам капитального строительства. Все пока в графике. У меня здесь нет каких-то опасений, что что-то будет сделано не в срок.– Как идет работа по развитию Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня? Третьего декабря заявка о создании Уральского НОЦ была одобрена. Какой бюджет получит структура на развитие?– Бюджет определяет правительство РФ. Как только выйдет соответствующее распоряжение правительства РФ, мы узнаем, какие федеральные средства на это будут выделяться. Но вообще бюджет НОЦ определяется не столько средствами прямой федеральной поддержки, которые идут на различные обучающие программы, на деятельность проектного офиса, на организационные усилия, сколько реализацией конкретных научно-технологических проектов. Это проекты предприятий. У нас сейчас таких проектов 42. Они разбиты по 10 крупным направлениям. Из них четыре – это приоритетные, прорывные, которые, собственно, и представлялись при защите.Это проект, связанный с созданием двигателя для многоразовой космической установки, которая позволит совершать многоразовые пуски ракет с возвращаемой ступенью. Здесь активную роль играют Роскосмос, Государственный ракетный центр имени академика Макеева, Южно-Уральский государственный университет, Нижнесалдинский завод в Свердловской области, многие другие предприятия.Это целый ряд проектов с Росатомом, связанных с созданием реакторов нового типа – жидкосолевых и с новыми видами переработки топлива, с пирохимическими видами переработки топлива, которые позволяют в 70 раз уменьшить объем высокотоксичных ядерных отходов, примерно в 30 раз уменьшить период полураспада. Это позволит ядерную отрасль в Российской Федерации вывести на более высокий уровень и закрепить мировое превосходство.Это проекты, связанные с созданием высокоэкологичного и высокоскоростного подвижного состава и транспорта, – это электрички и поезда, городской транспорт. Кроме того, это проекты, связанные с созданием целого кластера по разработке новых видов имплантов на базе института Илизарова в Кургане с участием Курганского государственного университета, Уральского федерального университета, Института травматологии и ортопедии и так далее.– Сколько организаций уже стали участниками Уральского НОЦ? Сколько еще готовы присоединиться?– Сейчас, на первом этапе, в НОЦ вошли 39 предприятий. А всего общее количество участников, с учетом академических институтов и университетов трех субъектов федерации, – 58. Предварительный объем затрат на эти научно-технологические разработки – около 14 миллиардов рублей до 2024 года, из которых 10 миллиардов – это средства предприятий.Что касается конкретной поддержки из федерального бюджета, то она скоро будет определена, со следующего года пойдет. Если говорить о созданных ранее НОЦ, то это где-то чуть больше 100 миллионов рублей в год на каждый НОЦ.Но еще субъекты РФ, входящие в НОЦ, выделяют свои средства. Скажем, бюджет Свердловской области выделяет 100 миллионов рублей на поддержку высокотехнологичных проектов, которые предприятия региона закажут у университетов и академических институтов, расположенных на территории Среднего Урала. Это с учетом софинансирования. То есть не меньше 50% должна быть доля предприятия, а на самом деле наверняка больше. И не более 50% – доля бюджета Свердловской области.То есть это позволит, как минимум, 200 миллионов рублей уже в 2021 году привлечь на такие высокотехнологичные проекты. Это я говорю только про Свердловскую область. Насколько знаю, бюджет Челябинской области выделяет около 80 миллионов рублей, Курганской – около 10 миллионов рублей. Везде идет соответствующее движение.– Вы говорили, что память писателя Владислава Крапивина будет увековечена в Уральском федеральном университете. Ведется ли уже какая-то работа в связи с этим? Определено ли уже, как именно будут увековечивать его память – будет ли это именная аудитория или что-то еще?– Память Владислава Петровича Крапивина уже увековечена. Есть решение ученого совета университета. Знаковая для многих поколений журналистов аудитория №438 в корпусе университета по адресу Ленина, 51, на территории Уральского гуманитарного института, носит имя Крапивина. Безусловно, для нас это очень важная и значимая фигура. Это один из лучших наших выпускников.

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https://ria.ru/20201228/studenty-1591166784.html

https://rsport.ria.ru/20201111/universiada-1584023489.html

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виктор кокшаров, уральский федеральный университет, екатеринбург, интервью - авторы