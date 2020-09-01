https://ria.ru/20200901/krapivin-1576578215.html

Биография Владислава Крапивина

Российский писатель Владислав Петрович Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. В 1961 году окончил факультет журналистики Уральского государственного... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T14:16

2020-09-01T14:16

2020-09-01T14:18

умер владислав крапивин

владислав крапивин

справки

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Российский писатель Владислав Петрович Крапивин <a href="https://ural.academic.ru/1002" target="_blank">родился 14 октября 1938 года</a> в Тюмени. <br>В 1961 году окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. В этом же году в Свердловске (ныне Екатеринбург) он <a href="http://writer-tyumen.ru/index.php?m=autor&aid=20" target="_blank">организовал</a> морской юнкоровский отряд "Каравелла". Профиль отряда – журналистика, морское дело, фехтование. В советские годы отряд имел статус пионерской дружины, пресс-центра и парусной флотилии журнала "Пионер". С 1961 по 1962 год Крапивин работал в редакции газеты "Вечерний Свердловск", в 1962-1965 годах трудился в редакции журнала "Уральский следопыт".Печатался в журналах "Пионер", "Аврора", "Урал", "Мурзилка".Началом литературного творчества Крапивина стал рассказ "Восьмая звезда", вышедший в 1959 году. Его первая книга - повесть "Рейс "Ориона" была опубликована в 1962 году. <br>В 1964 году Крапивин был принят в члены Союза писателей СССР.Владислав Крапивин <a href="https://clck.ru/Qd2HF" target="_blank">написал</a> повести для детей "Я иду встречать брата" (1962), "Оруженосец Кашка" (1966), "Та сторона, где ветер" (1965), "Тень каравеллы" (1968-1970), "Белый щенок ищет хозяина" (1975), "Колыбельная для брата" (1979), "Трое с площади Карронад" (1981), а также трилогию "Мальчик со шпагой" (1973-1975), книгу "Летящие сказки" (1978). Впоследствии он <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/62875" target="_blank">издал сборники</a> "Голубятня на желтой поляне" (1985), "Шестая Бастионная" (1987), "Возвращение клипера "Кречет" (1990), "В глубине Великого Кристалла" (1990) и др. В 2008 году его сборник "Дагги-Тиц" <a href="https://ria.ru/20080929/151684113.html" target="_blank">вошел в шорт-лист</a> литературной премии "Ясная поляна". Всего писатель выпустил около 200 изданий на различных языках. Его книги были включены в "Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества", "Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку мировой литературы для детей", в японскую 26-томную серию "Избранные сочинения русских писателей для подростков".Владислав Крапивин <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/233785/works/" target="_blank">написал сценарии</a> к фильмам "Мальчик со шпагой" (1975), "Та сторона, где ветер" (1979), сериалу "Трое с площади Карронад" (2008) и др. В 2018 году по его сценарию был <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/95616/annot/" target="_blank">снят детский фильм</a> "Бегство рогатых викингов".В качестве режиссера и оператора Крапивин снял короткометражные фильмы "Гнев отца" (1975) и "Манекен Васька" (1987). Он был режиссером полнометражных фильмов "Вратаренок Чип" (1979), "Вождь краснокожих" (1983), "Жили-были барабанщики" (1983), "Три мушкетера, или Двадцать лет спустя" (1986).На базе Тюменского университета (ТюмГУ) в 2007 году была <a href="https://www.utmn.ru/ifij/about/struktura-instituta/" target="_blank">создана Школа литературного мастерства</a> В.П. Крапивина, которой он руководил до 2013 года. Творчество писателя было <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/30266" target="_blank">отмечено различными наградами</a>. Он был лауреатом премии Ленинского комсомола, награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.В 2009 году он был удостоен российского ордена Почета. В 2013 году Крапивин <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201403260001" target="_blank">стал</a> лауреатом Премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Крапивин был удостоен различных литературных премий, таких, как премия "Аэлита", Премия имени А.Гайдара и др.Он был почетным гражданином Екатеринбурга и Тюмени.5 июня 2011 года в Литературно-краеведческом центре Тюмени был открыт музей Владислава Крапивина.1 сентября 2020 года писатель Владислав Крапивин <a href="https://ria.ru/20200901/krapivin-1576556383.html" target="_blank">скончался в Екатеринбурге</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владислав крапивин, владислав крапивин, справки