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https://ria.ru/20200901/krapivin-1576578215.html
Биография Владислава Крапивина
Российский писатель Владислав Петрович Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. В 1961 году окончил факультет журналистики Уральского государственного... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:16
2020-09-01T14:18
умер владислав крапивин
владислав крапивин
справки
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Российский писатель Владислав Петрович Крапивин <a href="https://ural.academic.ru/1002" target="_blank">родился 14 октября 1938 года</a> в Тюмени. <br>В 1961 году окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. В этом же году в Свердловске (ныне Екатеринбург) он <a href="http://writer-tyumen.ru/index.php?m=autor&amp;aid=20" target="_blank">организовал</a> морской юнкоровский отряд "Каравелла". Профиль отряда – журналистика, морское дело, фехтование. В советские годы отряд имел статус пионерской дружины, пресс-центра и парусной флотилии журнала "Пионер". С 1961 по 1962 год Крапивин работал в редакции газеты "Вечерний Свердловск", в 1962-1965 годах трудился в редакции журнала "Уральский следопыт".Печатался в журналах "Пионер", "Аврора", "Урал", "Мурзилка".Началом литературного творчества Крапивина стал рассказ "Восьмая звезда", вышедший в 1959 году. Его первая книга - повесть "Рейс "Ориона" была опубликована в 1962 году. <br>В 1964 году Крапивин был принят в члены Союза писателей СССР.Владислав Крапивин <a href="https://clck.ru/Qd2HF" target="_blank">написал</a> повести для детей "Я иду встречать брата" (1962), "Оруженосец Кашка" (1966), "Та сторона, где ветер" (1965), "Тень каравеллы" (1968-1970), "Белый щенок ищет хозяина" (1975), "Колыбельная для брата" (1979), "Трое с площади Карронад" (1981), а также трилогию "Мальчик со шпагой" (1973-1975), книгу "Летящие сказки" (1978). Впоследствии он <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/62875" target="_blank">издал сборники</a> "Голубятня на желтой поляне" (1985), "Шестая Бастионная" (1987), "Возвращение клипера "Кречет" (1990), "В глубине Великого Кристалла" (1990) и др. В 2008 году его сборник "Дагги-Тиц" <a href="https://ria.ru/20080929/151684113.html" target="_blank">вошел в шорт-лист</a> литературной премии "Ясная поляна". Всего писатель выпустил около 200 изданий на различных языках. Его книги были включены в "Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества", "Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку мировой литературы для детей", в японскую 26-томную серию "Избранные сочинения русских писателей для подростков".Владислав Крапивин <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/233785/works/" target="_blank">написал сценарии</a> к фильмам "Мальчик со шпагой" (1975), "Та сторона, где ветер" (1979), сериалу "Трое с площади Карронад" (2008) и др. В 2018 году по его сценарию был <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/95616/annot/" target="_blank">снят детский фильм</a> "Бегство рогатых викингов".В качестве режиссера и оператора Крапивин снял короткометражные фильмы "Гнев отца" (1975) и "Манекен Васька" (1987). Он был режиссером полнометражных фильмов "Вратаренок Чип" (1979), "Вождь краснокожих" (1983), "Жили-были барабанщики" (1983), "Три мушкетера, или Двадцать лет спустя" (1986).На базе Тюменского университета (ТюмГУ) в 2007 году была <a href="https://www.utmn.ru/ifij/about/struktura-instituta/" target="_blank">создана Школа литературного мастерства</a> В.П. Крапивина, которой он руководил до 2013 года. Творчество писателя было <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/30266" target="_blank">отмечено различными наградами</a>. Он был лауреатом премии Ленинского комсомола, награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.В 2009 году он был удостоен российского ордена Почета. В 2013 году Крапивин <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201403260001" target="_blank">стал</a> лауреатом Премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Крапивин был удостоен различных литературных премий, таких, как премия "Аэлита", Премия имени А.Гайдара и др.Он был почетным гражданином Екатеринбурга и Тюмени.5 июня 2011 года в Литературно-краеведческом центре Тюмени был открыт музей Владислава Крапивина.1 сентября 2020 года писатель Владислав Крапивин <a href="https://ria.ru/20200901/krapivin-1576556383.html" target="_blank">скончался в Екатеринбурге</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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умер владислав крапивин, владислав крапивин, справки

Биография Владислава Крапивина

14:16 01.09.2020 (обновлено: 14:18 01.09.2020)
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© Фото : страница "Владислав Крапивин и отряд "Каравелла" во ВКонтактеВладислав Крапивин
Владислав Крапивин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : страница "Владислав Крапивин и отряд "Каравелла" во ВКонтакте
Российский писатель Владислав Петрович Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени.
В 1961 году окончил факультет журналистики Уральского государственного университета.
В этом же году в Свердловске (ныне Екатеринбург) он организовал морской юнкоровский отряд "Каравелла". Профиль отряда – журналистика, морское дело, фехтование. В советские годы отряд имел статус пионерской дружины, пресс-центра и парусной флотилии журнала "Пионер".
С 1961 по 1962 год Крапивин работал в редакции газеты "Вечерний Свердловск", в 1962-1965 годах трудился в редакции журнала "Уральский следопыт".
Печатался в журналах "Пионер", "Аврора", "Урал", "Мурзилка".
Началом литературного творчества Крапивина стал рассказ "Восьмая звезда", вышедший в 1959 году. Его первая книга - повесть "Рейс "Ориона" была опубликована в 1962 году.
В 1964 году Крапивин был принят в члены Союза писателей СССР.
Владислав Крапивин написал повести для детей "Я иду встречать брата" (1962), "Оруженосец Кашка" (1966), "Та сторона, где ветер" (1965), "Тень каравеллы" (1968-1970), "Белый щенок ищет хозяина" (1975), "Колыбельная для брата" (1979), "Трое с площади Карронад" (1981), а также трилогию "Мальчик со шпагой" (1973-1975), книгу "Летящие сказки" (1978).
Впоследствии он издал сборники "Голубятня на желтой поляне" (1985), "Шестая Бастионная" (1987), "Возвращение клипера "Кречет" (1990), "В глубине Великого Кристалла" (1990) и др.
В 2008 году его сборник "Дагги-Тиц" вошел в шорт-лист литературной премии "Ясная поляна".
Всего писатель выпустил около 200 изданий на различных языках. Его книги были включены в "Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества", "Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку мировой литературы для детей", в японскую 26-томную серию "Избранные сочинения русских писателей для подростков".
Владислав Крапивин написал сценарии к фильмам "Мальчик со шпагой" (1975), "Та сторона, где ветер" (1979), сериалу "Трое с площади Карронад" (2008) и др.
В 2018 году по его сценарию был снят детский фильм "Бегство рогатых викингов".
В качестве режиссера и оператора Крапивин снял короткометражные фильмы "Гнев отца" (1975) и "Манекен Васька" (1987). Он был режиссером полнометражных фильмов "Вратаренок Чип" (1979), "Вождь краснокожих" (1983), "Жили-были барабанщики" (1983), "Три мушкетера, или Двадцать лет спустя" (1986).
На базе Тюменского университета (ТюмГУ) в 2007 году была создана Школа литературного мастерства В.П. Крапивина, которой он руководил до 2013 года.
Творчество писателя было отмечено различными наградами. Он был лауреатом премии Ленинского комсомола, награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.
В 2009 году он был удостоен российского ордена Почета.
В 2013 году Крапивин стал лауреатом Премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Крапивин был удостоен различных литературных премий, таких, как премия "Аэлита", Премия имени А.Гайдара и др.
Он был почетным гражданином Екатеринбурга и Тюмени.
5 июня 2011 года в Литературно-краеведческом центре Тюмени был открыт музей Владислава Крапивина.
1 сентября 2020 года писатель Владислав Крапивин скончался в Екатеринбурге.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Умер Владислав КрапивинВладислав КрапивинСправки
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