https://ria.ru/20210108/ukraina-1592326710.html

В Раде предрекли превращение украинцев в рабов из-за захвата Капитолия

В Раде предрекли превращение украинцев в рабов из-за захвата Капитолия

Беспорядки в Вашингтоне приведут к тому, что Украину будут грабить, превратят ее в площадку для отмывания украденных денег, а население – в бесправных рабов,... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T15:07

2021-01-08T15:07

2021-01-08T18:13

захват капитолия в вашингтоне

оппозиционная платформа - за жизнь

капитолий

ренат кузьмин

дональд трамп

верховная рада украины

джо байден

вашингтон (город)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592260702_0:53:960:593_1920x0_80_0_0_0fbb48e86b03699f9fb5409014b744a6.jpg

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Беспорядки в Вашингтоне приведут к тому, что Украину будут грабить, превратят ее в площадку для отмывания украденных денег, а население – в бесправных рабов, считает депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.По его мнению, угроза пошатнуть позиции доллара на мировом финансовом рынке многих настроила против президента Дональда Трампа, "и его все предали: и генеральный прокурор, и Верховный суд и даже вице-президент с соратниками-республиканцами". Но, по мнению депутата, изначально Трамп "предал своих избирателей", что и привело к беспорядкам.В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.В результате протестов погибли два человека, один из них - сотрудник полиции Капитолия.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим. 2021-01-08T15:07 true PT2M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, капитолий, ренат кузьмин, дональд трамп, верховная рада украины, джо байден, вашингтон (город), сша, украина, в мире