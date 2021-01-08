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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210108/ukraina-1592326710.html
В Раде предрекли превращение украинцев в рабов из-за захвата Капитолия
В Раде предрекли превращение украинцев в рабов из-за захвата Капитолия
Беспорядки в Вашингтоне приведут к тому, что Украину будут грабить, превратят ее в площадку для отмывания украденных денег, а население – в бесправных рабов,... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T15:07
2021-01-08T18:13
захват капитолия в вашингтоне
оппозиционная платформа - за жизнь
капитолий
ренат кузьмин
дональд трамп
верховная рада украины
джо байден
вашингтон (город)
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Беспорядки в Вашингтоне приведут к тому, что Украину будут грабить, превратят ее в площадку для отмывания украденных денег, а население – в бесправных рабов, считает депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.По его мнению, угроза пошатнуть позиции доллара на мировом финансовом рынке многих настроила против президента Дональда Трампа, "и его все предали: и генеральный прокурор, и Верховный суд и даже вице-президент с соратниками-республиканцами". Но, по мнению депутата, изначально Трамп "предал своих избирателей", что и привело к беспорядкам.В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.В результате протестов погибли два человека, один из них - сотрудник полиции Капитолия.
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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
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оппозиционная платформа - за жизнь, капитолий, ренат кузьмин, дональд трамп, верховная рада украины, джо байден, вашингтон (город), сша, украина, в мире

В Раде предрекли превращение украинцев в рабов из-за захвата Капитолия

15:07 08.01.2021 (обновлено: 18:13 08.01.2021)
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Беспорядки в Вашингтоне приведут к тому, что Украину будут грабить, превратят ее в площадку для отмывания украденных денег, а население – в бесправных рабов, считает депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.
По его мнению, угроза пошатнуть позиции доллара на мировом финансовом рынке многих настроила против президента Дональда Трампа, "и его все предали: и генеральный прокурор, и Верховный суд и даже вице-президент с соратниками-республиканцами". Но, по мнению депутата, изначально Трамп "предал своих избирателей", что и привело к беспорядкам.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима

"С недореволюцией в США все ясно: деньги решили исход дела… Деньги для них сегодня - смысл жизни, центр существования вселенной и основная мотивация для предателей. Для нас это означает лишь то, что Украину будут грабить. Грабить ее ресурсы, бюджет, население, средства международной финансовой помощи. Грабить с ещё большей силой и цинизмом. Украину превратят в площадку для отмывания украденных денег, а её население в бесправных рабов", - написал Кузьмин на своей странице в Facebook в пятницу.

В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.
В результате протестов погибли два человека, один из них - сотрудник полиции Капитолия.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеОппозиционная платформа - За жизньКапитолийРенат КузьминДональд ТрампВерховная Рада УкраиныДжо БайденВашингтон (город)СШАУкраинаВ мире
 
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