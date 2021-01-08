В Раде предрекли превращение украинцев в рабов из-за захвата Капитолия
15:07 08.01.2021 (обновлено: 18:13 08.01.2021)
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Беспорядки в Вашингтоне приведут к тому, что Украину будут грабить, превратят ее в площадку для отмывания украденных денег, а население – в бесправных рабов, считает депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.
По его мнению, угроза пошатнуть позиции доллара на мировом финансовом рынке многих настроила против президента Дональда Трампа, "и его все предали: и генеральный прокурор, и Верховный суд и даже вице-президент с соратниками-республиканцами". Но, по мнению депутата, изначально Трамп "предал своих избирателей", что и привело к беспорядкам.
"С недореволюцией в США все ясно: деньги решили исход дела… Деньги для них сегодня - смысл жизни, центр существования вселенной и основная мотивация для предателей. Для нас это означает лишь то, что Украину будут грабить. Грабить ее ресурсы, бюджет, население, средства международной финансовой помощи. Грабить с ещё большей силой и цинизмом. Украину превратят в площадку для отмывания украденных денег, а её население в бесправных рабов", - написал Кузьмин на своей странице в Facebook в пятницу.
В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.
В результате протестов погибли два человека, один из них - сотрудник полиции Капитолия.