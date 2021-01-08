https://ria.ru/20210108/tyurin-1592289230.html
В генконсульстве России в Нью-Йорке прокомментировали дело Тюрина
В генконсульстве России в Нью-Йорке прокомментировали дело Тюрина
Генконсульство России в Нью-Йорке находится в контакте с правоохранительными органами в США по делу россиянина Андрея Тюрина, приговоренного судом к 12 годам... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T02:45
2021-01-08T02:45
2021-01-08T06:26
андрей тюрин
нью-йорк (город)
сша
грузия
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 8 янв – РИА Новости. Генконсульство России в Нью-Йорке находится в контакте с правоохранительными органами в США по делу россиянина Андрея Тюрина, приговоренного судом к 12 годам тюрьмы за киберпреступления, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский.По его словам, условия содержания россиянина под стражей были тяжелыми в контексте пандемии COVID-19. Топольский напомнил, что Тюрин заразился коронавирусом в американской тюрьме.В своем последнем слове Тюрин заявил, что искренне раскаивается в содеянном.Как заявила судья, Тюрин должен возместить США 19 миллионов 214 тысяч 956 долларов – ту прибыль, которую он извлек из своей криминальной деятельности.Ожидается, что 6 апреля 2021 года пройдет слушание суда, на котором будут обсуждать тему возмещения.После отбытия срока Тюрина депортируют в Россию.Россиянина задержали в Грузии по запросу США в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года его экстрадировали в США. В сентябре 2019 года Тюрин признал себя виновным по шести пунктам обвинения.Как следует из электронной базы документов судебной системы США, он признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных.Как утверждает следствие, Тюрин участвовал в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co.Прокурор Джеффри Берман заявлял, что в конечном итоге Тюрин собрал клиентские данные более чем 80 миллионов жертв, "что является одной из крупнейших краж данных об американских клиентах одной финансовой организации за всю историю".
https://ria.ru/20210107/tyurin-1591216279.html
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андрей тюрин, нью-йорк (город), сша, грузия, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 8 янв – РИА Новости.
Генконсульство России в Нью-Йорке
находится в контакте с правоохранительными органами в США по делу россиянина Андрея Тюрина
, приговоренного судом к 12 годам тюрьмы за киберпреступления, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский.
По его словам, условия содержания россиянина под стражей были тяжелыми в контексте пандемии COVID-19. Топольский напомнил, что Тюрин заразился коронавирусом в американской тюрьме.
"Генконсульство России в Нью-Йорке держит на контроле дело Андрея Тюрина и находится в контакте с правоохранительными органами США", - заявил Топольский.
В своем последнем слове Тюрин заявил, что искренне раскаивается в содеянном.
Как заявила судья, Тюрин должен возместить США
19 миллионов 214 тысяч 956 долларов – ту прибыль, которую он извлек из своей криминальной деятельности.
Ожидается, что 6 апреля 2021 года пройдет слушание суда, на котором будут обсуждать тему возмещения.
После отбытия срока Тюрина депортируют в Россию.
Россиянина задержали в Грузии
по запросу США
в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года его экстрадировали в США. В сентябре 2019 года Тюрин признал себя виновным по шести пунктам обвинения.
Как следует из электронной базы документов судебной системы США, он признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных.
Как утверждает следствие, Тюрин участвовал в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones
& Co.
Прокурор Джеффри Берман заявлял, что в конечном итоге Тюрин собрал клиентские данные более чем 80 миллионов жертв, "что является одной из крупнейших краж данных об американских клиентах одной финансовой организации за всю историю".