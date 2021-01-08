https://ria.ru/20210108/trump-1592289987.html

Дональд Трамп осудил нападение на Капитолий

Дональд Трамп осудил нападение на Капитолий

Президент США Дональд Трамп осудил насилие во время беспорядков в Капитолии. Об этом американский лидер заявил в двухминутном видеообращении, размещенном в... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T03:17

2021-01-08T03:17

2021-01-08T06:30

вашингтон

майк пенс

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осудил насилие во время беспорядков в Капитолии. Об этом американский лидер заявил в двухминутном видеообращении, размещенном в Twitter.По его словам, участники захвата Капитолия "не представляют" Соединенные Штаты как страну. Глава государства также пообещал, что участники беспорядков "заплатят" за нарушение закона.Он добавил, что в целях безопасности и для изгнания устроивших беспорядки он незамедлительно распорядился применить Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы.Ранее сообщалось, что Нацгвардию, в частности, применяли по распоряжению вице-президента США Майка Пенса."Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка", — заключил Трамп.В Вашингтоне перед утверждением результатов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки, начавшиеся после выступления Трампа на митинге и его очередного заявления о фальсификации выборов. Тысячи сторонников главы государства пришли к зданию конгресса, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в сам Капитолий.Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице от полученных ранений, жизни еще трех человек унесли происшествия, не связанные с насилием.Трамп направил в столицу Нацгвардию, а протестующих призвал к порядку. Через несколько часов сторонников президента выдворили из Капитолия, сенат и палата представителей продолжили работу.После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена главой государства.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на несогласие с итогами голосования.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592240087.html

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вашингтон, майк пенс, капитолий, дональд трамп, сша, в мире