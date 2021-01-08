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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210108/trump-1592289987.html
Дональд Трамп осудил нападение на Капитолий
Дональд Трамп осудил нападение на Капитолий
Президент США Дональд Трамп осудил насилие во время беспорядков в Капитолии. Об этом американский лидер заявил в двухминутном видеообращении, размещенном в... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T03:17
2021-01-08T06:30
вашингтон
майк пенс
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осудил насилие во время беспорядков в Капитолии. Об этом американский лидер заявил в двухминутном видеообращении, размещенном в Twitter.По его словам, участники захвата Капитолия "не представляют" Соединенные Штаты как страну. Глава государства также пообещал, что участники беспорядков "заплатят" за нарушение закона.Он добавил, что в целях безопасности и для изгнания устроивших беспорядки он незамедлительно распорядился применить Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы.Ранее сообщалось, что Нацгвардию, в частности, применяли по распоряжению вице-президента США Майка Пенса."Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка", — заключил Трамп.В Вашингтоне перед утверждением результатов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки, начавшиеся после выступления Трампа на митинге и его очередного заявления о фальсификации выборов. Тысячи сторонников главы государства пришли к зданию конгресса, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в сам Капитолий.Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице от полученных ранений, жизни еще трех человек унесли происшествия, не связанные с насилием.Трамп направил в столицу Нацгвардию, а протестующих призвал к порядку. Через несколько часов сторонников президента выдворили из Капитолия, сенат и палата представителей продолжили работу.После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена главой государства.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на несогласие с итогами голосования.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
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вашингтон, майк пенс, капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Дональд Трамп осудил нападение на Капитолий

03:17 08.01.2021 (обновлено: 06:30 08.01.2021)
 
© REUTERS / Jim BourgПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© REUTERS / Jim Bourg
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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осудил насилие во время беспорядков в Капитолии. Об этом американский лидер заявил в двухминутном видеообращении, размещенном в Twitter.
По его словам, участники захвата Капитолия "не представляют" Соединенные Штаты как страну. Глава государства также пообещал, что участники беспорядков "заплатят" за нарушение закона.
"Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром", — сказал президент США.
Он добавил, что в целях безопасности и для изгнания устроивших беспорядки он незамедлительно распорядился применить Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
Ранее сообщалось, что Нацгвардию, в частности, применяли по распоряжению вице-президента США Майка Пенса.
"Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка", — заключил Трамп.
В Вашингтоне перед утверждением результатов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки, начавшиеся после выступления Трампа на митинге и его очередного заявления о фальсификации выборов. Тысячи сторонников главы государства пришли к зданию конгресса, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в сам Капитолий.
Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице от полученных ранений, жизни еще трех человек унесли происшествия, не связанные с насилием.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Трамп направил в столицу Нацгвардию, а протестующих призвал к порядку. Через несколько часов сторонников президента выдворили из Капитолия, сенат и палата представителей продолжили работу.
После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена главой государства.
Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на несогласие с итогами голосования.
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Захват Капитолия в ВашингтонеВашингтонМайк ПенсКапитолийДональд ТрампСШАВ мире
 
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