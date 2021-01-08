Умер Петр Трибой, расследовавший дело Листьева

"Печальная весть. Скончался мой друг Петр Трибой, некогда один из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры, расследовавший многие громкие дела, в том числе убийство В. Листьева. Человек удивительной чистоты. Вечная память!" — написал Хинштейн на своей странице в Twitter.