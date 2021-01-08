https://ria.ru/20210108/triboy-1592348527.html
Умер Петр Трибой, расследовавший дело Листьева
Умер Петр Трибой, расследовавший дело Листьева
Депутат ГД Александр Хинштейн в пятницу сообщил о смерти экс-главы следственно-оперативной группы Генпрокуратуры России Петра Трибоя, занимавшегося... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T20:17
2021-01-08T20:17
2021-01-08T21:00
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн в пятницу сообщил о смерти экс-главы следственно-оперативной группы Генпрокуратуры России Петра Трибоя, занимавшегося расследованием убийства тележурналиста Владислава Листьева.Более 25 лет назад, поздним вечером 1 марта 1995 года, Листьев был убит двумя неизвестными в подъезде собственного дома. Трибой занимался расследованием убийства в 1996-2000 годах.
https://ria.ru/20200302/1566924383.html
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россия, владислав листьев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, александр хинштейн