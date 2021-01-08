https://ria.ru/20210108/tramp-1592351822.html

Пелоси выдвинула Трампу ультиматум

Пелоси выдвинула Трампу ультиматум

Демократы в палате представителей конгресса США готовы начать процедуру отстранения от должности президента Дональда Трампа, если тот немедленно не покинет... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T21:30

2021-01-08T21:30

2021-01-08T22:25

захват капитолия в вашингтоне

майк пенс

нэнси пелоси

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Демократы в палате представителей конгресса США готовы начать процедуру отстранения от должности президента Дональда Трампа, если тот немедленно не покинет пост. Об этом говорится в письме спикера нижней палаты Нэнси Пелоси к однопартийцам.По его подсчетам, за отстранение Трампа уже высказались не менее 230 конгрессменов, только один из них — республиканец.Пелоси также указала, что обсудила с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли ограничение возможности Трампа отдавать распоряжения о нанесении ядерного удара или начале военных действий.Она назвала действующего главу государства "этим неуравновешенным президентом", выразив мнение, что ситуация "уже не может быть опаснее".Спикер уже заявляла, что в сложившейся ситуации добровольный уход Трампа или его отстранение по 25-й поправке к конституции были бы предпочтительнее, чем импичмент. В 2019 году демократы уже пытались провести импичмент, который прошел подконтрольную им палату представителей, однако республиканское большинство в сенате не допустило этого.В соответствии с 25-й поправкой, если вице-президент Майк Пенс и большая часть кабинета заявят о недееспособности Трампа, Пенс автоматически станет и.о. президента, а дело перейдет в конгресс.Вице-президент исполняет обязанности главы государства в течение всего времени рассмотрения, даже если законодатели затянут с принятием решения.В среду сторонники Трампа после митинга, на котором президент призвал идти к конгрессу и оспаривать результаты выборов, ворвались в Капитолий. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли от причин, не связанных с насилием. На следующий день от полученных в ходе столкновений травм скончался полицейский.Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах.Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

сша

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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим. 2021-01-08T21:30 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, нэнси пелоси, джо байден, сша, в мире