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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210108/tramp-1592351822.html
Пелоси выдвинула Трампу ультиматум
Пелоси выдвинула Трампу ультиматум
Демократы в палате представителей конгресса США готовы начать процедуру отстранения от должности президента Дональда Трампа, если тот немедленно не покинет... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T21:30
2021-01-08T22:25
захват капитолия в вашингтоне
майк пенс
нэнси пелоси
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Демократы в палате представителей конгресса США готовы начать процедуру отстранения от должности президента Дональда Трампа, если тот немедленно не покинет пост. Об этом говорится в письме спикера нижней палаты Нэнси Пелоси к однопартийцам.По его подсчетам, за отстранение Трампа уже высказались не менее 230 конгрессменов, только один из них — республиканец.Пелоси также указала, что обсудила с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли ограничение возможности Трампа отдавать распоряжения о нанесении ядерного удара или начале военных действий.Она назвала действующего главу государства "этим неуравновешенным президентом", выразив мнение, что ситуация "уже не может быть опаснее".Спикер уже заявляла, что в сложившейся ситуации добровольный уход Трампа или его отстранение по 25-й поправке к конституции были бы предпочтительнее, чем импичмент. В 2019 году демократы уже пытались провести импичмент, который прошел подконтрольную им палату представителей, однако республиканское большинство в сенате не допустило этого.В соответствии с 25-й поправкой, если вице-президент Майк Пенс и большая часть кабинета заявят о недееспособности Трампа, Пенс автоматически станет и.о. президента, а дело перейдет в конгресс.Вице-президент исполняет обязанности главы государства в течение всего времени рассмотрения, даже если законодатели затянут с принятием решения.В среду сторонники Трампа после митинга, на котором президент призвал идти к конгрессу и оспаривать результаты выборов, ворвались в Капитолий. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли от причин, не связанных с насилием. На следующий день от полученных в ходе столкновений травм скончался полицейский.Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах.Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.
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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
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майк пенс, нэнси пелоси, джо байден, сша, в мире

Пелоси выдвинула Трампу ультиматум

21:30 08.01.2021 (обновлено: 22:25 08.01.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Демократы в палате представителей конгресса США готовы начать процедуру отстранения от должности президента Дональда Трампа, если тот немедленно не покинет пост.
Об этом говорится в письме спикера нижней палаты Нэнси Пелоси к однопартийцам.

"Если президент немедленно не уйдет с должности неотвратимо и добровольно, конгресс приступит к действию", — цитирует документ телеканал NBC News.

По его подсчетам, за отстранение Трампа уже высказались не менее 230 конгрессменов, только один из них — республиканец.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
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Пелоси также указала, что обсудила с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли ограничение возможности Трампа отдавать распоряжения о нанесении ядерного удара или начале военных действий.
Она назвала действующего главу государства "этим неуравновешенным президентом", выразив мнение, что ситуация "уже не может быть опаснее".
Спикер уже заявляла, что в сложившейся ситуации добровольный уход Трампа или его отстранение по 25-й поправке к конституции были бы предпочтительнее, чем импичмент.
В 2019 году демократы уже пытались провести импичмент, который прошел подконтрольную им палату представителей, однако республиканское большинство в сенате не допустило этого.
В соответствии с 25-й поправкой, если вице-президент Майк Пенс и большая часть кабинета заявят о недееспособности Трампа, Пенс автоматически станет и.о. президента, а дело перейдет в конгресс.
Вице-президент исполняет обязанности главы государства в течение всего времени рассмотрения, даже если законодатели затянут с принятием решения.
В среду сторонники Трампа после митинга, на котором президент призвал идти к конгрессу и оспаривать результаты выборов, ворвались в Капитолий. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли от причин, не связанных с насилием. На следующий день от полученных в ходе столкновений травм скончался полицейский.
Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах.
Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеМайк ПенсНэнси ПелосиДжо БайденСШАВ мире
 
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