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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210108/tramp-1592340336.html
Трамп заявил, что не допустит неуважения к поддержавшим его на выборах
Трамп заявил, что не допустит неуважения к поддержавшим его на выборах
Проигравший на выборах президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит неуважения в отношении поддержавших его на выборах 75 миллионов "американский... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T18:01
2021-01-08T18:54
джо байден
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захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
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в мире
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ВАШИНГТОН, 8 янв – РАИ Новости. Проигравший на выборах президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит неуважения в отношении поддержавших его на выборах 75 миллионов "американский патриотов", заверил, что их голоса будут услышаны.Это второе сообщение Трампа после того, как Twitter заблокировал его аккаунт в среду после захвата сторонниками Трампа здания конгресса.Несмотря на беспорядки и срыв работы конгресса на несколько часов, обе палаты в соответствии с конституцией, утвердили в ночь на четверг победу на прошедших выборах демократа бывшего вице-президента Джо Байдена. В видео-послании в четверг Трамп заявил, что обеспечит передачу власти новой администрации.
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Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
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джо байден, вашингтон (город), дональд трамп, сша, в мире

Трамп заявил, что не допустит неуважения к поддержавшим его на выборах

18:01 08.01.2021 (обновлено: 18:54 08.01.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 8 янв – РАИ Новости. Проигравший на выборах президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит неуважения в отношении поддержавших его на выборах 75 миллионов "американский патриотов", заверил, что их голоса будут услышаны.

"75 миллионов великих американских патриотов, которые голосовали за меня, за "Америка прежде всего", "Сделаем Америку снова великой" сохранят мощнейший голос в будущем. К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в какой-либо форме или виде!!!", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Это второе сообщение Трампа после того, как Twitter заблокировал его аккаунт в среду после захвата сторонниками Трампа здания конгресса.
Несмотря на беспорядки и срыв работы конгресса на несколько часов, обе палаты в соответствии с конституцией, утвердили в ночь на четверг победу на прошедших выборах демократа бывшего вице-президента Джо Байдена. В видео-послании в четверг Трамп заявил, что обеспечит передачу власти новой администрации.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеДжо БайденВашингтон (город)Дональд ТрампСШАВ мире
 
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