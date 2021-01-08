https://ria.ru/20210108/tramp-1592340336.html
Трамп заявил, что не допустит неуважения к поддержавшим его на выборах
Трамп заявил, что не допустит неуважения к поддержавшим его на выборах
Проигравший на выборах президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит неуважения в отношении поддержавших его на выборах 75 миллионов "американский... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T18:01
2021-01-08T18:01
2021-01-08T18:54
джо байден
вашингтон (город)
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 янв – РАИ Новости. Проигравший на выборах президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит неуважения в отношении поддержавших его на выборах 75 миллионов "американский патриотов", заверил, что их голоса будут услышаны.Это второе сообщение Трампа после того, как Twitter заблокировал его аккаунт в среду после захвата сторонниками Трампа здания конгресса.Несмотря на беспорядки и срыв работы конгресса на несколько часов, обе палаты в соответствии с конституцией, утвердили в ночь на четверг победу на прошедших выборах демократа бывшего вице-президента Джо Байдена. В видео-послании в четверг Трамп заявил, что обеспечит передачу власти новой администрации.
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Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
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джо байден, вашингтон (город), дональд трамп, сша, в мире