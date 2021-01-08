https://ria.ru/20210108/tramp-1592336319.html
NBC: более 200 конгрессменов поддерживают отстранение Трампа
NBC: более 200 конгрессменов поддерживают отстранение Трампа
Уже более 200 конгрессменов призывают к отстранению от должности действующего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC News, ориентируясь на... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T17:06
2021-01-08T17:06
2021-01-08T19:39
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
иллинойс
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Уже более 200 конгрессменов призывают к отстранению от должности действующего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC News, ориентируясь на собственные подсчеты.Почти все эти конгрессмены либо представляют Демократическую партию, либо входят в число независимых членов конгресса. В их рядах только один республиканец — Адам Кизингер от штата Иллинойс.Призывы к отстранению действующего президента от должности появились после того, как 6 января сторонники Трампа вломились в Капитолий и сорвали заседания сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Протестующие устроили беспорядки, вступали в стычки с полицейскими, влезали на стены и балконы Капитолия, нанесли зданию материальный ущерб. Сенаторов, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Четверо протестующих погибли: одну женщину застрелил полицейский, гибель трех других не связана с насилием. Кроме того, один из полицейских получил тяжелые ранения и умер в больнице.Спустя несколько часов спецназ выдавил протестующих из здания, а сенат и конгресс возобновили заседания и утвердили Джо Байдена президентом.Трамп призывал своих сторонников разойтись по домам, а затем выступил с осуждением их действий. Он также заявил, что теперь сосредоточится на "гладкой безупречной передаче власти" Байдену, хотя с результатами выборов так и не согласился. Тем не менее лидеры Демпартии в сенате призвали объявить Трампу импичмент или отстранить его по поправке к конституции о недееспособности президента.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, иллинойс, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости.
Уже более 200 конгрессменов призывают к отстранению от должности действующего президента США Дональда Трампа
, сообщает телеканал NBC News
, ориентируясь на собственные подсчеты.
Почти все эти конгрессмены либо представляют Демократическую партию, либо входят в число независимых членов конгресса. В их рядах только один республиканец — Адам Кизингер от штата Иллинойс
.
Призывы к отстранению действующего президента от должности появились после того, как 6 января сторонники Трампа вломились в Капитолий и сорвали заседания сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов.
Протестующие устроили беспорядки, вступали в стычки с полицейскими, влезали на стены и балконы Капитолия, нанесли зданию материальный ущерб. Сенаторов, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Четверо протестующих погибли: одну женщину застрелил полицейский, гибель трех других не связана с насилием. Кроме того, один из полицейских получил тяжелые ранения и умер в больнице.
Спустя несколько часов спецназ выдавил протестующих из здания, а сенат и конгресс возобновили заседания и утвердили Джо Байдена президентом.
Трамп призывал своих сторонников разойтись по домам, а затем выступил с осуждением их действий. Он также заявил, что теперь сосредоточится на "гладкой безупречной передаче власти" Байдену, хотя с результатами выборов так и не согласился. Тем не менее лидеры Демпартии в сенате призвали объявить Трампу импичмент или отстранить его по поправке к конституции о недееспособности президента.