https://ria.ru/20210108/tekhosmotr-1592316181.html

С 1 марта МВД будет аннулировать карты не прошедших техосмотр машин

С 1 марта МВД будет аннулировать карты не прошедших техосмотр машин

С 1 марта МВД будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле машины его не проходили. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T12:44

2021-01-08T12:44

2021-01-08T16:14

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568139519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33099e2b1f9f0f0c4727d7b5d2ae5360.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. С 1 марта МВД будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле машины его не проходили.Это следует из новой редакции Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".При аннулировании карты отметка об этом будет вноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО). Операторам, выдавшим карту без реального техосмотра, грозит ответственность по статье КоАП "Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств" — штраф от ста до трехсот тысяч рублей.Закон предусматривает и другие изменения в процедуре техосмотра. Так, с 1 марта весь процесс будет фиксироваться на камеру, а снимки автомобилей будут затем передавать в ЕАИС ТО. Туда же будут вносить координаты места нахождения машины, дату и время начала и окончания диагностики.Диагностическую карту будут выдавать в электронном виде, при желании автомобилисты смогут получить бумажный аналог.

https://ria.ru/20210108/ekzamen-1592313399.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество