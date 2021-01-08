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С 1 марта МВД будет аннулировать карты не прошедших техосмотр машин
С 1 марта МВД будет аннулировать карты не прошедших техосмотр машин
С 1 марта МВД будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле машины его не проходили. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T12:44
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. С 1 марта МВД будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле машины его не проходили.Это следует из новой редакции Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".При аннулировании карты отметка об этом будет вноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО). Операторам, выдавшим карту без реального техосмотра, грозит ответственность по статье КоАП "Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств" — штраф от ста до трехсот тысяч рублей.Закон предусматривает и другие изменения в процедуре техосмотра. Так, с 1 марта весь процесс будет фиксироваться на камеру, а снимки автомобилей будут затем передавать в ЕАИС ТО. Туда же будут вносить координаты места нахождения машины, дату и время начала и окончания диагностики.Диагностическую карту будут выдавать в электронном виде, при желании автомобилисты смогут получить бумажный аналог.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

С 1 марта МВД будет аннулировать карты не прошедших техосмотр машин

12:44 08.01.2021 (обновлено: 16:14 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. С 1 марта МВД будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле машины его не проходили.
Это следует из новой редакции Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
При аннулировании карты отметка об этом будет вноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО). Операторам, выдавшим карту без реального техосмотра, грозит ответственность по статье КоАП "Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств" — штраф от ста до трехсот тысяч рублей.
Закон предусматривает и другие изменения в процедуре техосмотра. Так, с 1 марта весь процесс будет фиксироваться на камеру, а снимки автомобилей будут затем передавать в ЕАИС ТО. Туда же будут вносить координаты места нахождения машины, дату и время начала и окончания диагностики.
Диагностическую карту будут выдавать в электронном виде, при желании автомобилисты смогут получить бумажный аналог.
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