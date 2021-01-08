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В США впервые умерли более четырех тысяч пациентов с COVID-19 за сутки
В США впервые умерли более четырех тысяч пациентов с COVID-19 за сутки
Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся за сутки в США, впервые превысило четыре тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T15:33
2021-01-08T15:33
2021-01-08T16:09
университет джонса хопкинса
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся за сутки в США, впервые превысило четыре тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.Всего за минувшие 24 часа в США зафиксировали в США 4085 летальных исходов. А общее число умерших с начала пандемии уже превысило 365 тысяч.Число новых случаев COVID-19, выявленных в Соединенных Штатах за сутки, составило 274 703. Максимального значения этот показатель достиг 3 января — тогда сообщалось о почти 300 тысячах инфицированных.Всего, по данным университета Хопкинса, с начала пандемии в США заразились коронавирусом более 21,5 миллиона человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, сша, в мире