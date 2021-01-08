https://ria.ru/20210108/ssha-1592328900.html

В США впервые умерли более четырех тысяч пациентов с COVID-19 за сутки

В США впервые умерли более четырех тысяч пациентов с COVID-19 за сутки

Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся за сутки в США, впервые превысило четыре тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T15:33

2021-01-08T15:33

2021-01-08T16:09

университет джонса хопкинса

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся за сутки в США, впервые превысило четыре тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.Всего за минувшие 24 часа в США зафиксировали в США 4085 летальных исходов. А общее число умерших с начала пандемии уже превысило 365 тысяч.Число новых случаев COVID-19, выявленных в Соединенных Штатах за сутки, составило 274 703. Максимального значения этот показатель достиг 3 января — тогда сообщалось о почти 300 тысячах инфицированных.Всего, по данным университета Хопкинса, с начала пандемии в США заразились коронавирусом более 21,5 миллиона человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, сша, в мире