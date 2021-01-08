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В США федеральный суд приговорил россиянку Осипову к уже отбытому сроку
В США федеральный суд приговорил россиянку Осипову к уже отбытому сроку
Федеральный судья в Канзасе Эрик Мелгрен повторно приговорил гражданку России Богдану Осипову к уже отбытому сроку за похищение собственного ребенка, но за... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T20:24
2021-01-08T22:37
богдана осипова
канзас
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный судья в Канзасе Эрик Мелгрен повторно приговорил гражданку России Богдану Осипову к уже отбытому сроку за похищение собственного ребенка, но за невыполнение решения другого суда она может оказаться в тюрьме.Как заявил прокурор Джейсон Харт, окружной семейный суд предписал Осиповой добиваться отмены опекунства над детьми в России и их приезда в США. В противном случае она должна явиться в тюрьму 24 февраля за невыполнение этого решения. У такого заключения нет срока — обвиняемого могут держать под стражей неопределенное время, пока он не выполнит предписания суда.Судья Мелгрен заявил, что, поскольку Осипова отбыла уже максимальный срок за похищение ребенка, дополнительный срок невозможен. Однако он приговорил ее еще к году условно — это время она будет находиться под надзором и выполнять ряд условий. В частности, он предписал Осиповой потребовать от российских властей разрешить двум ее детям выехать в США.Мелгрен отказался требовать от Осиповой извинений перед бывшим мужем и детьми, заявив, что такие вынужденные извинения были бы явно неискренними.При этом судья раскритиковал российские власти, которые, по его утверждению, "не позволяют дочерям доступ к отцу, а отцу к дочерям".Бывший муж Осиповой Брайан Мобли выступил на суде, заявив, что он "разочарован" трехлетним приговором, поскольку дети к нему так и не вернулись. Он заверил, что готов в случае их приезда в США разделить с бывшей женой опеку, оплачивать квартиру Осиповой первые полгода, платить алименты, а также оплатить совместное общение с психологом. Мобли не предоставил каких-либо гарантий того, что в случае приезда детей Осипова получит совместную опеку над ними.Сама Осипова выступила перед судом по видеосвязи из квартиры ее родственников в Нью-Йорке, куда ее отпустили под надзор. Она повторила обвинения против бывшего мужа, которые, впрочем, не были ранее подтверждены в суде или в полиции."Я очень много претерпела от этого человека, как физические, так и психологические травмы", — сказала Осипова суду. Она подчеркнула, что не только сама боится Мобли, но и ее старший сын от предыдущего брака с другим американцем также испытывает страх, поскольку тот с ним плохо обращался.По ее словам, бывший муж не поддерживал детей на протяжении шести лет. Осипова также просила не заставлять ее проходить "семейную терапию" с бывшим мужем и детьми."Я ни при каких обстоятельствах не хочу больше этого человека в своей жизни, тем более на еженедельной основе &lt;…&gt; мне причинит тяжелую травму, если вы заставите меня это сделать", — сказала подсудимая.Судья Мелгрен согласился, отметив, что не видит смысла в "семейной терапии"."Эта семья уже прекратила свое существование через развод", — констатировал он.Осипова в 2014 году покинула США с дочерью от Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году женщина вернулась в Америку, чтобы уладить дела с бывшим мужем, но ее арестовали за вывоз дочери из страны без согласия отца.Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли из России в США, она отказалась, и ее приговорили к семи годам тюрьмы за похищение, а также за вымогательство, так как россиянка требовала от бывшего мужа денег на воспитание детей.Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести новый приговор по делу о похищении.
https://ria.ru/20210108/osipova-1591362994.html
https://ria.ru/20200615/1572956957.html
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богдана осипова, канзас, сша, в мире

В США федеральный суд приговорил россиянку Осипову к уже отбытому сроку

20:24 08.01.2021 (обновлено: 22:37 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание суда в Вашингтоне, в котором пройдет заседание по делу российской гражданки Марии Бутиной
Здание суда в Вашингтоне, в котором пройдет заседание по делу российской гражданки Марии Бутиной - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный судья в Канзасе Эрик Мелгрен повторно приговорил гражданку России Богдану Осипову к уже отбытому сроку за похищение собственного ребенка, но за невыполнение решения другого суда она может оказаться в тюрьме.
Как заявил прокурор Джейсон Харт, окружной семейный суд предписал Осиповой добиваться отмены опекунства над детьми в России и их приезда в США. В противном случае она должна явиться в тюрьму 24 февраля за невыполнение этого решения. У такого заключения нет срока — обвиняемого могут держать под стражей неопределенное время, пока он не выполнит предписания суда.
Судья Мелгрен заявил, что, поскольку Осипова отбыла уже максимальный срок за похищение ребенка, дополнительный срок невозможен. Однако он приговорил ее еще к году условно — это время она будет находиться под надзором и выполнять ряд условий. В частности, он предписал Осиповой потребовать от российских властей разрешить двум ее детям выехать в США.
Мелгрен отказался требовать от Осиповой извинений перед бывшим мужем и детьми, заявив, что такие вынужденные извинения были бы явно неискренними.
При этом судья раскритиковал российские власти, которые, по его утверждению, "не позволяют дочерям доступ к отцу, а отцу к дочерям".
Богдана Осипова с детьми - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
Вчера, 00:41
Дело россиянки Богданы Осиповой (Мобли) в США
Бывший муж Осиповой Брайан Мобли выступил на суде, заявив, что он "разочарован" трехлетним приговором, поскольку дети к нему так и не вернулись. Он заверил, что готов в случае их приезда в США разделить с бывшей женой опеку, оплачивать квартиру Осиповой первые полгода, платить алименты, а также оплатить совместное общение с психологом. Мобли не предоставил каких-либо гарантий того, что в случае приезда детей Осипова получит совместную опеку над ними.
Сама Осипова выступила перед судом по видеосвязи из квартиры ее родственников в Нью-Йорке, куда ее отпустили под надзор. Она повторила обвинения против бывшего мужа, которые, впрочем, не были ранее подтверждены в суде или в полиции.
"Я очень много претерпела от этого человека, как физические, так и психологические травмы", — сказала Осипова суду.
Она подчеркнула, что не только сама боится Мобли, но и ее старший сын от предыдущего брака с другим американцем также испытывает страх, поскольку тот с ним плохо обращался.
По ее словам, бывший муж не поддерживал детей на протяжении шести лет. Осипова также просила не заставлять ее проходить "семейную терапию" с бывшим мужем и детьми.
"Я ни при каких обстоятельствах не хочу больше этого человека в своей жизни, тем более на еженедельной основе <…> мне причинит тяжелую травму, если вы заставите меня это сделать", — сказала подсудимая.
Судья Мелгрен согласился, отметив, что не видит смысла в "семейной терапии".
"Эта семья уже прекратила свое существование через развод", — констатировал он.
Богдана Осипова - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
15 июня 2020, 16:30
Член СПЧ предложил обменять Уилана на Осипову
Осипова в 2014 году покинула США с дочерью от Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году женщина вернулась в Америку, чтобы уладить дела с бывшим мужем, но ее арестовали за вывоз дочери из страны без согласия отца.
Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли из России в США, она отказалась, и ее приговорили к семи годам тюрьмы за похищение, а также за вымогательство, так как россиянка требовала от бывшего мужа денег на воспитание детей.
Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести новый приговор по делу о похищении.
 
Богдана ОсиповаКанзасСШАВ мире
 
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