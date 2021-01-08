https://ria.ru/20210108/srok-1592311402.html

Угнавший скорую помощь житель Кировской области получил срок

Угнавший скорую помощь житель Кировской области получил срок

Житель Кировской области проведет 1 год 8 месяцев в колонии строгого режима за угон автомобиля скорой медицинской помощи и ДТП, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T11:48

2021-01-08T11:48

2021-01-08T11:48

ульяновский автомобильный завод (уаз)

кировская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/97237/53/972375375_0:197:2756:1747_1920x0_80_0_0_bbef288ec68941f48952c9fd0e8f91c3.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Житель Кировской области проведет 1 год 8 месяцев в колонии строгого режима за угон автомобиля скорой медицинской помощи и ДТП, сообщает прокуратура региона.Яранский районный суд Кировской области установил, что днем 13 июля 2020 года пьяный мужчина проник в салон автомобиля скорой медицинской помощи УАЗ-39623 в поселке Тужа Кировской области и угнал его. Двигаясь по федеральной автодороге "Вятка" на территории Тужинского муниципального района, он не справился с управлением и опрокинулся в кювет.Отмечается, что вопрос о взыскании с осуждённого компенсации причиненного материального ущерба передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Приговор суда не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20210105/dtp-1592052329.html

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновский автомобильный завод (уаз), кировская область, происшествия