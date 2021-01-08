Угнавший скорую помощь житель Кировской области получил срок
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Житель Кировской области проведет 1 год 8 месяцев в колонии строгого режима за угон автомобиля скорой медицинской помощи и ДТП, сообщает прокуратура региона.
Яранский районный суд Кировской области установил, что днем 13 июля 2020 года пьяный мужчина проник в салон автомобиля скорой медицинской помощи УАЗ-39623 в поселке Тужа Кировской области и угнал его. Двигаясь по федеральной автодороге "Вятка" на территории Тужинского муниципального района, он не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
"Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Тужинского района о доказанности вины осуждённого, признал его виновным в угоне (статья 166 УК РФ). С учетом наличия предыдущей судимости суд назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы. Осуждённый взят под стражу в зале суда. Отбывать наказание рецидивист будет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры Кировской области.
Отмечается, что вопрос о взыскании с осуждённого компенсации причиненного материального ущерба передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Приговор суда не вступил в законную силу.