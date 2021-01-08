Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210108/srok-1592311402.html
Угнавший скорую помощь житель Кировской области получил срок
Угнавший скорую помощь житель Кировской области получил срок
Житель Кировской области проведет 1 год 8 месяцев в колонии строгого режима за угон автомобиля скорой медицинской помощи и ДТП, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T11:48
2021-01-08T11:48
ульяновский автомобильный завод (уаз)
кировская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/97237/53/972375375_0:197:2756:1747_1920x0_80_0_0_bbef288ec68941f48952c9fd0e8f91c3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Житель Кировской области проведет 1 год 8 месяцев в колонии строгого режима за угон автомобиля скорой медицинской помощи и ДТП, сообщает прокуратура региона.Яранский районный суд Кировской области установил, что днем 13 июля 2020 года пьяный мужчина проник в салон автомобиля скорой медицинской помощи УАЗ-39623 в поселке Тужа Кировской области и угнал его. Двигаясь по федеральной автодороге "Вятка" на территории Тужинского муниципального района, он не справился с управлением и опрокинулся в кювет.Отмечается, что вопрос о взыскании с осуждённого компенсации причиненного материального ущерба передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Приговор суда не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20210105/dtp-1592052329.html
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/97237/53/972375375_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_03c0ad4945484a75f103a306fa892700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ульяновский автомобильный завод (уаз), кировская область, происшествия

Угнавший скорую помощь житель Кировской области получил срок

11:48 08.01.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи. Архивное фото
Кресло судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Житель Кировской области проведет 1 год 8 месяцев в колонии строгого режима за угон автомобиля скорой медицинской помощи и ДТП, сообщает прокуратура региона.
Яранский районный суд Кировской области установил, что днем 13 июля 2020 года пьяный мужчина проник в салон автомобиля скорой медицинской помощи УАЗ-39623 в поселке Тужа Кировской области и угнал его. Двигаясь по федеральной автодороге "Вятка" на территории Тужинского муниципального района, он не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 15:01
В Тюмени при столкновении "скорой" и маршрутки пострадали четыре человека
"Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Тужинского района о доказанности вины осуждённого, признал его виновным в угоне (статья 166 УК РФ). С учетом наличия предыдущей судимости суд назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы. Осуждённый взят под стражу в зале суда. Отбывать наказание рецидивист будет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры Кировской области.
Отмечается, что вопрос о взыскании с осуждённого компенсации причиненного материального ущерба передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Приговор суда не вступил в законную силу.
 
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)Кировская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36Прокуратура начала проверку после схода лавины под Норильском
07:34КНДР заявила, что Сеул должен заслужить шанс "начать заново" отношения
07:33Названы четыре ошибки, способные убить автомобиль с АКПП
07:32Спасатели нашли тело ребенка на месте схода лавины под Норильском
07:30Эксперты составили рейтинг эффективности российских сенаторов
07:22Трамп "пришел в ярость" после блокировки аккаунта в Twitter, сообщило СМИ
07:08Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам
06:31При пожаре в индийской больнице погибли по меньшей мере десять детей
06:08В Минобороны рассказали о планах по перевооружению ВКС в 2021 году
06:04Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа
05:59В результате схода лавины под Норильском пострадали два человека
05:50Штаб Трампа опубликовал изображение логотипа Twitter c серпом и молотом
05:38Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на парковку
05:26Следователи завели дело после гибели туристки под лавиной в Норильске
05:08У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
05:06Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе
04:44"Нас не заставишь замолчать!" Трамп прокомментировал блокировку в Twitter
04:26В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
04:09На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины
04:02Американский аналитик дал Байдену совет по поводу России
Лента новостейМолния