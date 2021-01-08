https://ria.ru/20210108/sochi-1592312273.html

Для развития Сочи могут создать федеральную программу

Для развития Сочи могут создать федеральную программу

Власти рассматривают возможность создания отдельной федеральной госпрограммы по развитию Сочи, без которой невозможно решить ряд инфраструктурных проблем,... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T12:00

2021-01-08T12:00

2021-01-08T12:00

алексей копайгородский

вениамин кондратьев

сочи

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 8 янв - РИА Новости. Власти рассматривают возможность создания отдельной федеральной госпрограммы по развитию Сочи, без которой невозможно решить ряд инфраструктурных проблем, сообщает администрация Краснодарского края."Создание федеральной целевой программы по развитию Сочи обсудили на совещании под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина. В заседании приняли участие вице-губернаторы Краснодарского края Александр Руппель и Александр Трембицкий, мэр города Алексей Копайгородский", - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.Со ссылкой на слова Файзуллина отмечается, что власти рассматривают возможность создания отдельного закона по Сочи, который так же, как олимпийский закон, позволит сформировать целевую программу.Эту идею поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Сочи с каждым годом становится все более привлекательным для жителей России и с точки зрения отдыха, и жизни. Население города постоянно растет, соответственно, увеличиваются нагрузки на социальную, инженерную инфраструктуру. В Большом Сочи необходимо решать целый комплекс проблем, многие из которых копились десятилетиями. И здесь мы видим большую поддержку со стороны правительства России. Отдельная федеральная программа по развитию города поможет ускорить процесс строительства школ, детсадов, модернизации коммунальной инфраструктуры. Сделать весь Сочи по-настоящему комфортным для жизни", - цитирует Кондратьева пресс-служба.Губернатор также отметил, что сейчас идёт разработка нового генплана города, который предполагает возведение необходимой социальной и инженерной инфраструктуры."Мы системно подходим к этим вопросам, но, безусловно, без федеральной поддержки не решим проблемы, связанные, например, с масштабной модернизацией системы ЖКХ. Она требуют значительных вложений", – добавил Кондратьев.Уточняется, что местные власти уже направили в Минстрой РФ перечень мероприятий, которые планируют реализовать в городе до 2030 года. Речь идет о создании порядка 100 учреждений образования и культуры, объектов газоснабжения, дорожной инфраструктуры, благоустройстве придомовых территорий, переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.Файзуллин в свою очередь поручил создать специальную рабочую группу, призванную помочь краевым и местным властям в решении этих вопросов, сообщается в релизе.Отмечается также, что на совещании с министром обсуждалась также модернизация городской системы водоснабжения и ливневой канализации. По информации властей региона, часть водоводов курорта строилась в 1960-1970-х годах, и сейчас они изношены на 90%, более половины сельских поселений не обеспечены питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.

https://realty.ria.ru/20201224/sochi-1590735859.html

https://ria.ru/20201110/sochi-1583908249.html

https://ria.ru/20201123/monogorod-1585882170.html

сочи

краснодарский край

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алексей копайгородский, вениамин кондратьев, сочи, краснодарский край, общество