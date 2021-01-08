В американском СНБ вернут отдельную должность по России
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Андреа Кендалл-Тэйлор, работавшая ранее по линии разведки по РФ, будет назначена на должность директора по делам России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности при Белом доме, говорится в сообщении пресс-службы избранного президента Джо Байдена.
Это означает возвращение отдельной должности по российской тематике. Ранее тема России была объединена с вопросами, связанными с Европой.
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Кендалл-Тэйлор сейчас отвечает за российскую тематику в переходной команде Байдена. Ранее она служила старшим офицером разведки и одновременно заместителем офицера национальной разведки по России и Евразии в Совете национальной разведки в офисе директора Национальной разведки. Кроме того, Кендалл-Тэйлор была аналитиком в ЦРУ.
Пост координатора по Ближнему Востоку и Северной Африке займет Бретт Макгерк, который был спецпосланником президента при коалиции по борьбе с ИГ* с 2015 по 2018 годы. Покинув эту должность, он последовательно критиковал действия администрации Дональда Трампа. В прошлом он на разных позициях в госдепартаменте и Совете президента по национальной безопасности занимался Ближним Востоком.
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Страшим директором по делам Европы будет Аманда Слоат, которая при Бараке Обаме занималась Европой и Средиземноморьем в госдепартаменте.
* Террористическая организация, запрещенная в России