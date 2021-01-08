https://ria.ru/20210108/snb-1592344876.html

В американском СНБ вернут отдельную должность по России

В американском СНБ вернут отдельную должность по России

Андреа Кендалл-Тэйлор, работавшая ранее по линии разведки по РФ, будет назначена на должность директора по делам России и Центральной Азии в Совете национальной РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T19:11

2021-01-08T19:11

2021-01-08T19:11

бретт макгерк

северная африка

евразия

исламское государство

ближний восток

барак обама

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Андреа Кендалл-Тэйлор, работавшая ранее по линии разведки по РФ, будет назначена на должность директора по делам России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности при Белом доме, говорится в сообщении пресс-службы избранного президента Джо Байдена.Это означает возвращение отдельной должности по российской тематике. Ранее тема России была объединена с вопросами, связанными с Европой.Кендалл-Тэйлор сейчас отвечает за российскую тематику в переходной команде Байдена. Ранее она служила старшим офицером разведки и одновременно заместителем офицера национальной разведки по России и Евразии в Совете национальной разведки в офисе директора Национальной разведки. Кроме того, Кендалл-Тэйлор была аналитиком в ЦРУ.Пост координатора по Ближнему Востоку и Северной Африке займет Бретт Макгерк, который был спецпосланником президента при коалиции по борьбе с ИГ* с 2015 по 2018 годы. Покинув эту должность, он последовательно критиковал действия администрации Дональда Трампа. В прошлом он на разных позициях в госдепартаменте и Совете президента по национальной безопасности занимался Ближним Востоком.Страшим директором по делам Европы будет Аманда Слоат, которая при Бараке Обаме занималась Европой и Средиземноморьем в госдепартаменте. * Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210107/rossiya-1592125779.html

https://ria.ru/20201219/ssha-1589999562.html

северная африка

евразия

ближний восток

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бретт макгерк, северная африка, евразия, исламское государство, ближний восток, барак обама, джо байден, в мире