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В американском СНБ вернут отдельную должность по России
В американском СНБ вернут отдельную должность по России
Андреа Кендалл-Тэйлор, работавшая ранее по линии разведки по РФ, будет назначена на должность директора по делам России и Центральной Азии в Совете национальной РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T19:11
2021-01-08T19:11
бретт макгерк
северная африка
евразия
исламское государство
ближний восток
барак обама
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Андреа Кендалл-Тэйлор, работавшая ранее по линии разведки по РФ, будет назначена на должность директора по делам России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности при Белом доме, говорится в сообщении пресс-службы избранного президента Джо Байдена.Это означает возвращение отдельной должности по российской тематике. Ранее тема России была объединена с вопросами, связанными с Европой.Кендалл-Тэйлор сейчас отвечает за российскую тематику в переходной команде Байдена. Ранее она служила старшим офицером разведки и одновременно заместителем офицера национальной разведки по России и Евразии в Совете национальной разведки в офисе директора Национальной разведки. Кроме того, Кендалл-Тэйлор была аналитиком в ЦРУ.Пост координатора по Ближнему Востоку и Северной Африке займет Бретт Макгерк, который был спецпосланником президента при коалиции по борьбе с ИГ* с 2015 по 2018 годы. Покинув эту должность, он последовательно критиковал действия администрации Дональда Трампа. В прошлом он на разных позициях в госдепартаменте и Совете президента по национальной безопасности занимался Ближним Востоком.Страшим директором по делам Европы будет Аманда Слоат, которая при Бараке Обаме занималась Европой и Средиземноморьем в госдепартаменте. * Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210107/rossiya-1592125779.html
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северная африка
евразия
ближний восток
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бретт макгерк, северная африка, евразия, исламское государство, ближний восток, барак обама, джо байден, в мире

В американском СНБ вернут отдельную должность по России

19:11 08.01.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Андреа Кендалл-Тэйлор, работавшая ранее по линии разведки по РФ, будет назначена на должность директора по делам России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности при Белом доме, говорится в сообщении пресс-службы избранного президента Джо Байдена.
Это означает возвращение отдельной должности по российской тематике. Ранее тема России была объединена с вопросами, связанными с Европой.
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Кендалл-Тэйлор сейчас отвечает за российскую тематику в переходной команде Байдена. Ранее она служила старшим офицером разведки и одновременно заместителем офицера национальной разведки по России и Евразии в Совете национальной разведки в офисе директора Национальной разведки. Кроме того, Кендалл-Тэйлор была аналитиком в ЦРУ.
Пост координатора по Ближнему Востоку и Северной Африке займет Бретт Макгерк, который был спецпосланником президента при коалиции по борьбе с ИГ* с 2015 по 2018 годы. Покинув эту должность, он последовательно критиковал действия администрации Дональда Трампа. В прошлом он на разных позициях в госдепартаменте и Совете президента по национальной безопасности занимался Ближним Востоком.
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Помпео назвал Россию врагом США
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* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Бретт МакгеркСеверная АфрикаЕвразияИсламское государствоБлижний ВостокБарак ОбамаДжо БайденВ мире
 
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