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В Казани зарезали семью
В Казани зарезали семью
Супружеская чета и их 18-летняя дочь найдены мертвыми с ножевыми ранениями в квартире в Казани, под окнами дома обнаружено тело друга девушки, подозреваемого в... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T14:10
2021-01-08T20:49
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 8 янв — РИА Новости. Супружеская чета и их 18-летняя дочь найдены мертвыми с ножевыми ранениями в квартире в Казани, под окнами дома обнаружено тело друга девушки, подозреваемого в убийстве, сообщает следственное управление СК России по Татарстану.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".По предварительной версии следствия, причиной убийства послужило то, что родители потерпевшей были против ее общения с молодым человеком, в связи с чем он и совершил убийство, после чего свел счеты с жизнью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Как уточнили в прокуратуре Татарстана, подозреваемый в убийстве молодой человек, спрыгнувший с четвертого этажа, выжил. В настоящее время он прооперирован, находится в больнице.
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жилье, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия

В Казани зарезали семью

14:10 08.01.2021 (обновлено: 20:49 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЗАНЬ, 8 янв — РИА Новости. Супружеская чета и их 18-летняя дочь найдены мертвыми с ножевыми ранениями в квартире в Казани, под окнами дома обнаружено тело друга девушки, подозреваемого в убийстве, сообщает следственное управление СК России по Татарстану.

"Ночью 7 января в доме по улице Чуйкова города Казани обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего супруга и их 18-летней дочери с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Кроме того, сотрудники Росгвардии обнаружили под окнами дома тело 22-летнего друга потерпевшей с признаками падения с высоты", — говорится в сообщении.

Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 18:44
В Дагестане полицейского подозревают в убийстве местного жителя
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".
По предварительной версии следствия, причиной убийства послужило то, что родители потерпевшей были против ее общения с молодым человеком, в связи с чем он и совершил убийство, после чего свел счеты с жизнью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Как уточнили в прокуратуре Татарстана, подозреваемый в убийстве молодой человек, спрыгнувший с четвертого этажа, выжил. В настоящее время он прооперирован, находится в больнице.
 
ЖильеСледственный комитет России (СК РФ)КазаньПроисшествия
 
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