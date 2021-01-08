https://ria.ru/20210108/semya-1592322109.html

В Казани зарезали семью

В Казани зарезали семью

Супружеская чета и их 18-летняя дочь найдены мертвыми с ножевыми ранениями в квартире в Казани, под окнами дома обнаружено тело друга девушки, подозреваемого в... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T14:10

2021-01-08T14:10

2021-01-08T20:49

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 8 янв — РИА Новости. Супружеская чета и их 18-летняя дочь найдены мертвыми с ножевыми ранениями в квартире в Казани, под окнами дома обнаружено тело друга девушки, подозреваемого в убийстве, сообщает следственное управление СК России по Татарстану.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".По предварительной версии следствия, причиной убийства послужило то, что родители потерпевшей были против ее общения с молодым человеком, в связи с чем он и совершил убийство, после чего свел счеты с жизнью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Как уточнили в прокуратуре Татарстана, подозреваемый в убийстве молодой человек, спрыгнувший с четвертого этажа, выжил. В настоящее время он прооперирован, находится в больнице.

https://ria.ru/20210102/dagestan-1591842342.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия