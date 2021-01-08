https://ria.ru/20210108/samolety-1592331513.html

Японцы упрекнули правительство в страхе перед Россией

Японцы упрекнули правительство в страхе перед Россией

Японские читатели поспорили в комментариях к материалу военного эксперта на портале Yahoo News Japan. Аналитик написал статью о прошедшем в конце декабря... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T16:07

2021-01-08T16:07

2021-01-08T17:42

россия

воздушно-космические силы россии

курильские острова

китай

япония

сша

безопасность

в мире

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Японские читатели поспорили в комментариях к материалу военного эксперта на портале Yahoo News Japan. Аналитик написал статью о прошедшем в конце декабря совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Пользователи предположили, что целью авиапатруля была демонстрация силы Москвы и Пекина, хотя в Минобороны России подчеркивали, что мероприятие не несло угрозы третьим странам и проводилось в рамках реализации положений плана военного сотрудничества двух государств."Думаю, что со временем Китай захватит наши острова Сенкаку, а Россия нам "северные острова" никогда не отдаст. <…> С нынешним правительством здесь вряд ли будет что-то достигнуто. Я полагаю, что постепенно окружающие страны много растащат у Японии "по кусочку", — предположил один из читателей."Китай — это страшно! А тут еще и Россия! <…> Думаю, нам следует еще больше укрепить японско-американский союз!" — призвал другой пользователь."С Россией шутить не надо", — согласились с ним в комментариях."А японское правительство помалкивает в тряпочку. Ни одного заявления. Испугалось?" — спросил читатель."Японии нужно увеличить свои военные расходы в пять раз. Численность сил самообороны тоже нужно увеличить впятеро", — убежден пользователь."И кому вы это предлагаете? Маленькой Японии, у которой нет никаких своих сырьевых ресурсов? Которая уже однажды была побеждена в войне? Мне прискорбно слышать ваши глупости!" — поспорили в комментариях.Совместное патрулирование российских и китайских бомбардировщиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе прошло 22 декабря минувшего года. На отдельных этапах маршрута ВВС Японии поднимали в воздух истребители F-15 для сопровождения самолетов. Согласно заявлению Минобороны, полет проходил строго в рамках международного права, границы государств нарушены не были.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201223/aviatsiya-1590574001.html

https://ria.ru/20201226/kurily-1591050769.html

https://ria.ru/20201203/kurily-1587529344.html

россия

курильские острова

китай

япония

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, воздушно-космические силы россии, курильские острова, китай, япония, сша, безопасность, в мире