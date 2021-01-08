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Японцы упрекнули правительство в страхе перед Россией
Японцы упрекнули правительство в страхе перед Россией
Японские читатели поспорили в комментариях к материалу военного эксперта на портале Yahoo News Japan. Аналитик написал статью о прошедшем в конце декабря... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T16:07
2021-01-08T17:42
россия
воздушно-космические силы россии
курильские острова
китай
япония
сша
безопасность
в мире
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Японские читатели поспорили в комментариях к материалу военного эксперта на портале Yahoo News Japan. Аналитик написал статью о прошедшем в конце декабря совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Пользователи предположили, что целью авиапатруля была демонстрация силы Москвы и Пекина, хотя в Минобороны России подчеркивали, что мероприятие не несло угрозы третьим странам и проводилось в рамках реализации положений плана военного сотрудничества двух государств."Думаю, что со временем Китай захватит наши острова Сенкаку, а Россия нам "северные острова" никогда не отдаст. &lt;…&gt; С нынешним правительством здесь вряд ли будет что-то достигнуто. Я полагаю, что постепенно окружающие страны много растащат у Японии "по кусочку", — предположил один из читателей."Китай — это страшно! А тут еще и Россия! &lt;…&gt; Думаю, нам следует еще больше укрепить японско-американский союз!" — призвал другой пользователь."С Россией шутить не надо", — согласились с ним в комментариях."А японское правительство помалкивает в тряпочку. Ни одного заявления. Испугалось?" — спросил читатель."Японии нужно увеличить свои военные расходы в пять раз. Численность сил самообороны тоже нужно увеличить впятеро", — убежден пользователь."И кому вы это предлагаете? Маленькой Японии, у которой нет никаких своих сырьевых ресурсов? Которая уже однажды была побеждена в войне? Мне прискорбно слышать ваши глупости!" — поспорили в комментариях.Совместное патрулирование российских и китайских бомбардировщиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе прошло 22 декабря минувшего года. На отдельных этапах маршрута ВВС Японии поднимали в воздух истребители F-15 для сопровождения самолетов. Согласно заявлению Минобороны, полет проходил строго в рамках международного права, границы государств нарушены не были.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201223/aviatsiya-1590574001.html
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россия, воздушно-космические силы россии, курильские острова, китай, япония, сша, безопасность, в мире

Японцы упрекнули правительство в страхе перед Россией

16:07 08.01.2021 (обновлено: 17:42 08.01.2021)
 
© AP Photo / Eugene HoshikoПочетный караул сил самообороны Японии
Почетный караул сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Японские читатели поспорили в комментариях к материалу военного эксперта на портале Yahoo News Japan. Аналитик написал статью о прошедшем в конце декабря совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Пользователи предположили, что целью авиапатруля была демонстрация силы Москвы и Пекина, хотя в Минобороны России подчеркивали, что мероприятие не несло угрозы третьим странам и проводилось в рамках реализации положений плана военного сотрудничества двух государств.
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"Китай — это страшно! А тут еще и Россия! <…> Думаю, нам следует еще больше укрепить японско-американский союз!" — призвал другой пользователь.
"С Россией шутить не надо", — согласились с ним в комментариях.
"А японское правительство помалкивает в тряпочку. Ни одного заявления. Испугалось?" — спросил читатель.
"Японии нужно увеличить свои военные расходы в пять раз. Численность сил самообороны тоже нужно увеличить впятеро", — убежден пользователь.
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Совместное патрулирование российских и китайских бомбардировщиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе прошло 22 декабря минувшего года. На отдельных этапах маршрута ВВС Японии поднимали в воздух истребители F-15 для сопровождения самолетов. Согласно заявлению Минобороны, полет проходил строго в рамках международного права, границы государств нарушены не были.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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