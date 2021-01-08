https://ria.ru/20210108/samolet-1592296313.html
Самолет Сургут — Новосибирск совершил посадку с отказавшим двигателем
Самолет Сургут — Новосибирск совершил посадку с отказавшим двигателем
Самолет авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший из Новосибирска в Сургут (ХМАО), вернулся обратно из-за отказа правого двигателя, сообщает Уральская транспортная... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T08:06
2021-01-08T08:06
2021-01-08T10:45
ютэйр
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший из Новосибирска в Сургут (ХМАО), вернулся обратно из-за отказа правого двигателя, сообщает Уральская транспортная прокуратура.Согласно данным прокуратуры, на борту воздушного судна находились 52 пассажира, а также пять членов экипажа. Посадка произошла в штатном режиме, воздушное судно не повреждено, никто не пострадал."Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", — добавили в ведомстве.Позднее стало известно, что самолет авиакомпании "ЮТэйр", севший в Новосибирске из-за сработавшего индикатора отказа двигателя, летел туда из Сургута (ХМАО), чтобы затем отправиться в Красноярск, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.В пресс-службе перевозчика уточнили, что борт следовал из Сургута в Новосибирск, а не наоборот.По его словам, указанный самолет затем должен был вылететь из Новосибирска в Красноярск, но авиакомпания заменит воздушное судно."Резервный самолет уже летит из Тюмени. На время вынужденной задержки пассажирам предоставляем горячее питание. Вылет рейса Новосибирск — Красноярск запланирован на 14:00 местного времени (10:00 мск)", — добавили в пресс-службе.
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ютэйр, новосибирск, сургут, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 янв — РИА Новости.
Самолет авиакомпании "ЮТэйр
", вылетевший из Новосибирска в Сургут
(ХМАО), вернулся обратно из-за отказа правого двигателя, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"Восьмого января в 06:27 местного времени (02:27 мск) в аэропорту города Новосибирск произведен возврат на аэродром вылета воздушного судна АТР-72, принадлежащего ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" сообщением Новосибирск — Сургут. Предварительная причина возврата — отказ правого двигателя", — информирует ведомство в своем Telegram-канале.
Согласно данным прокуратуры, на борту воздушного судна находились 52 пассажира, а также пять членов экипажа. Посадка произошла в штатном режиме, воздушное судно не повреждено, никто не пострадал.
"Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", — добавили в ведомстве.
Позднее стало известно, что самолет авиакомпании "ЮТэйр", севший в Новосибирске из-за сработавшего индикатора отказа двигателя, летел туда из Сургута (ХМАО), чтобы затем отправиться в Красноярск, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
В пресс-службе перевозчика уточнили, что борт следовал из Сургута в Новосибирск, а не наоборот.
"Восьмого января на рейсе UT137 Сургут — Новосибирск сработала индикация отказа правого двигателя. Командир принял решение посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту — это аэропорт назначения в Новосибирске. Посадка благополучная <...> С пассажирами и экипажем все в порядке", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, указанный самолет затем должен был вылететь из Новосибирска в Красноярск, но авиакомпания заменит воздушное судно.
"Резервный самолет уже летит из Тюмени. На время вынужденной задержки пассажирам предоставляем горячее питание. Вылет рейса Новосибирск — Красноярск запланирован на 14:00 местного времени (10:00 мск)", — добавили в пресс-службе.