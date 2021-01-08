https://ria.ru/20210108/samolet-1592296313.html

Самолет Сургут — Новосибирск совершил посадку с отказавшим двигателем

Самолет Сургут — Новосибирск совершил посадку с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший из Новосибирска в Сургут (ХМАО), вернулся обратно из-за отказа правого двигателя, сообщает Уральская транспортная... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T08:06

2021-01-08T08:06

2021-01-08T10:45

ютэйр

новосибирск

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший из Новосибирска в Сургут (ХМАО), вернулся обратно из-за отказа правого двигателя, сообщает Уральская транспортная прокуратура.Согласно данным прокуратуры, на борту воздушного судна находились 52 пассажира, а также пять членов экипажа. Посадка произошла в штатном режиме, воздушное судно не повреждено, никто не пострадал."Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", — добавили в ведомстве.Позднее стало известно, что самолет авиакомпании "ЮТэйр", севший в Новосибирске из-за сработавшего индикатора отказа двигателя, летел туда из Сургута (ХМАО), чтобы затем отправиться в Красноярск, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.В пресс-службе перевозчика уточнили, что борт следовал из Сургута в Новосибирск, а не наоборот.По его словам, указанный самолет затем должен был вылететь из Новосибирска в Красноярск, но авиакомпания заменит воздушное судно."Резервный самолет уже летит из Тюмени. На время вынужденной задержки пассажирам предоставляем горячее питание. Вылет рейса Новосибирск — Красноярск запланирован на 14:00 местного времени (10:00 мск)", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201230/samolet-1591598933.html

https://ria.ru/20201118/samolet-1585120142.html

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сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ютэйр, новосибирск, сургут, происшествия