https://ria.ru/20210108/s-400-1592293946.html
Два полка в ЦВО перевооружили на комплекс С-400
Два полка в ЦВО перевооружили на комплекс С-400
Два полка противовоздушной обороны в Свердловской и Самарской областях перевооружили на зенитный ракетный комплекс С-400 в 2020 году, заявил командующий... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T06:05
2021-01-08T06:05
2021-01-08T06:05
россия
александр лапин
с-400 «триумф»
москва
самарская область
безопасность
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Два полка противовоздушной обороны в Свердловской и Самарской областях перевооружили на зенитный ракетный комплекс С-400 в 2020 году, заявил командующий Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.С-400 "Триумф" предназначен для поражения самолетов-постановщиков помех, самолетов радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.
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россия, александр лапин, с-400 «триумф», москва, самарская область, безопасность