https://ria.ru/20210108/s-400-1592293946.html

Два полка в ЦВО перевооружили на комплекс С-400

Два полка в ЦВО перевооружили на комплекс С-400

Два полка противовоздушной обороны в Свердловской и Самарской областях перевооружили на зенитный ракетный комплекс С-400 в 2020 году, заявил командующий... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T06:05

2021-01-08T06:05

2021-01-08T06:05

россия

александр лапин

с-400 «триумф»

москва

самарская область

безопасность

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Два полка противовоздушной обороны в Свердловской и Самарской областях перевооружили на зенитный ракетный комплекс С-400 в 2020 году, заявил командующий Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.С-400 "Триумф" предназначен для поражения самолетов-постановщиков помех, самолетов радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.

https://ria.ru/20210103/vooruzheniya-1590387024.html

россия

москва

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лапин, с-400 «триумф», москва, самарская область, безопасность