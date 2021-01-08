https://ria.ru/20210108/rayony-1592294978.html

Районы базирования российских ракет перешли на цифровые технологии

Районы базирования российских ракет перешли на цифровые технологии

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), в том числе места базирования межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, полностью... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T07:10

2021-01-08T07:10

2021-01-08T07:10

россия

ракетные войска стратегического назначения

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

безопасность

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), в том числе места базирования межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, полностью перешли на цифровые технологии передачи информации в 2020 году, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Отмечается, что в войсках оснастили цифровым телекоммуникационным оборудованием пункты управления РВСН до ракетной дивизии включительно, что позволит существенно повысить эффективность применения войск.В состав РВСН входят 12 ракетных дивизий, вооруженных стратегическими ракетными комплексами мобильного и шахтного базирования: УР-100Н УТТХ, "Тополь", "Воевода", "Тополь-М", "Ярс" и "Авангард".

https://ria.ru/20210103/vooruzheniya-1590387024.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, безопасность