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Районы базирования российских ракет перешли на цифровые технологии
Районы базирования российских ракет перешли на цифровые технологии
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), в том числе места базирования межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, полностью... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T07:10
2021-01-08T07:10
2021-01-08T07:10
россия
ракетные войска стратегического назначения
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
безопасность
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), в том числе места базирования межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, полностью перешли на цифровые технологии передачи информации в 2020 году, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Отмечается, что в войсках оснастили цифровым телекоммуникационным оборудованием пункты управления РВСН до ракетной дивизии включительно, что позволит существенно повысить эффективность применения войск.В состав РВСН входят 12 ракетных дивизий, вооруженных стратегическими ракетными комплексами мобильного и шахтного базирования: УР-100Н УТТХ, "Тополь", "Воевода", "Тополь-М", "Ярс" и "Авангард".
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россия, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, безопасность