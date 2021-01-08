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В Гонконге освободили под залог большую часть задержанных активистов
В Гонконге освободили под залог большую часть задержанных активистов
Полиция Гонконга освободила под залог более 30 из 53 активистов, задержанных ранее по подозрению в подрыве национальной безопасности, сообщает газета South... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T08:04
2021-01-08T08:04
кэрри лэм
мид кнр
гонконг
китай
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ПЕКИН, 8 янв - РИА Новости. Полиция Гонконга освободила под залог более 30 из 53 активистов, задержанных ранее по подозрению в подрыве национальной безопасности, сообщает газета South China Morning Post.По данным издания, задержанных начали выпускать в четверг вечером, однако им запрещено покидать город.Полиция Гонконга в среду задержала 53 человека, которых подозревают в попытке подрыва власти. В операции участвовали около одной тысячи сотрудников правоохранительных органов города. В числе задержанных 45 мужчин и 8 женщин в возрасте от 23 до 64 лет, их подозревают в том, что они планировали вынудить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм покинуть свой пост, а также парализовать работу правительства.Свою обеспокоенность фактом задержания уже выразили в ЕС, Великобритании и Германии. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Пекин все дальше отходит от выполнения взятых на себя международных обязательств. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в среду заявила, что Пекин поддерживает действия гонконгских полицейских, а Китай - страна с верховенством права. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал китайские власти соблюдать обязательства в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах.
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кэрри лэм, мид кнр, гонконг, китай, в мире

В Гонконге освободили под залог большую часть задержанных активистов

08:04 08.01.2021
 
© AP Photo / Vincent YuПолицейские в защитных масках на улице Гонконга
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© AP Photo / Vincent Yu
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 янв - РИА Новости. Полиция Гонконга освободила под залог более 30 из 53 активистов, задержанных ранее по подозрению в подрыве национальной безопасности, сообщает газета South China Morning Post.
По данным издания, задержанных начали выпускать в четверг вечером, однако им запрещено покидать город.
"К 23.30 (четверга - ред.) полиция освободила более 30 из 53 подозреваемых", - сообщила газета.
Полиция Гонконга в среду задержала 53 человека, которых подозревают в попытке подрыва власти. В операции участвовали около одной тысячи сотрудников правоохранительных органов города. В числе задержанных 45 мужчин и 8 женщин в возрасте от 23 до 64 лет, их подозревают в том, что они планировали вынудить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм покинуть свой пост, а также парализовать работу правительства.
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Свою обеспокоенность фактом задержания уже выразили в ЕС, Великобритании и Германии. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Пекин все дальше отходит от выполнения взятых на себя международных обязательств. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в среду заявила, что Пекин поддерживает действия гонконгских полицейских, а Китай - страна с верховенством права. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал китайские власти соблюдать обязательства в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах.
 
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