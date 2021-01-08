https://ria.ru/20210108/protesty-1592296174.html

В Гонконге освободили под залог большую часть задержанных активистов

В Гонконге освободили под залог большую часть задержанных активистов

Полиция Гонконга освободила под залог более 30 из 53 активистов, задержанных ранее по подозрению в подрыве национальной безопасности, сообщает газета South... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T08:04

2021-01-08T08:04

2021-01-08T08:04

кэрри лэм

мид кнр

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ПЕКИН, 8 янв - РИА Новости. Полиция Гонконга освободила под залог более 30 из 53 активистов, задержанных ранее по подозрению в подрыве национальной безопасности, сообщает газета South China Morning Post.По данным издания, задержанных начали выпускать в четверг вечером, однако им запрещено покидать город.Полиция Гонконга в среду задержала 53 человека, которых подозревают в попытке подрыва власти. В операции участвовали около одной тысячи сотрудников правоохранительных органов города. В числе задержанных 45 мужчин и 8 женщин в возрасте от 23 до 64 лет, их подозревают в том, что они планировали вынудить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм покинуть свой пост, а также парализовать работу правительства.Свою обеспокоенность фактом задержания уже выразили в ЕС, Великобритании и Германии. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Пекин все дальше отходит от выполнения взятых на себя международных обязательств. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в среду заявила, что Пекин поддерживает действия гонконгских полицейских, а Китай - страна с верховенством права. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал китайские власти соблюдать обязательства в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах.

https://ria.ru/20210107/gonkong-1592207022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кэрри лэм, мид кнр, гонконг, китай, в мире