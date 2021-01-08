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НАСА назвало время первого в 2021 году запуска "Прогресса" к МКС

НАСА назвало время первого в 2021 году запуска "Прогресса" к МКС

Запуск российского корабля "Прогресс МС-16" с грузами для Международной космической станции планируется утром 15 февраля, сообщило НАСА. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T10:47

2021-01-08T10:47

2021-01-08T10:47

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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прогресс (космический корабль)

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Запуск российского корабля "Прогресс МС-16" с грузами для Международной космической станции планируется утром 15 февраля, сообщило НАСА.В октябре представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал РИА Новости о переносе запуска "Прогресса" с 11 декабря на следующий год из-за необходимости проведения дополнительных проверок. Позже стало известно, что старт ожидается 15 февраля.По информации на сайте НАСА, запуск "Прогресса" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается в 7.45 мск 15 февраля, а его стыковка к модулю "Пирс" МКС - в 9.19 мск 17 февраля.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года осуществлены 167 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, прогресс (космический корабль)