https://ria.ru/20210108/prizraki-1590457246.html

Охота на призраков. Почему некоторые люди сталкиваются с привидениями

Охота на призраков. Почему некоторые люди сталкиваются с привидениями

Почти пятнадцать процентов россиян заявили в опросе ФОМ, что контактировали с потусторонними силами. По данным исследовательской компании Ipsos, 46 процентов... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T08:00

2021-01-08T08:00

2021-01-08T08:07

наука

болезнь паркинсона

социология

психология

фонд "общественное мнение"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588356473_0:0:1972:1109_1920x0_80_0_0_d5335089aed623faa4651ed9744a5758.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Почти пятнадцать процентов россиян заявили в опросе ФОМ, что контактировали с потусторонними силами. По данным исследовательской компании Ipsos, 46 процентов американцев верят в призраков. Специалисты убеждены: шестое чувство — не всегда лишь галлюцинации больных людей.Вера и суеверияКак сообщали мировые СМИ, в разгар первой волны COVID-19 деревню Кепух на острове Ява оккупировали призраки в белых одеждах. На самом деле это были волонтеры, одетые как поконги — души умерших, не успевшие попасть в мир иной. Местные власти рассчитывали вызвать у людей суеверный страх, чтобы разогнать их по домам. И это сработало.Исследователи отмечают: вера в потустороннее и духов умерших глубоко укоренена в представлениях человека об окружающем мире. Это часть культуры и религиозных переживаний, это помогает объяснить необычные явления и даже собственное существование. Широкое распространение феномена дает ощутимые экономические последствия. Например, дома с привидениями притягивают туристов и продаются дороже обычных. Если же склонность к иллюзиям превращается в одержимость, качество жизни человека заметно снижается, да и общество страдает. Вот почему подобные психологические состояния в последнее время активно исследуют, и серьезные научные журналы публикуют об этом статьи.Когда мозг слишком стараетсяЗрительные и звуковые галлюцинации часто объясняют психическими отклонениями и неврологическими болезнями. Например, у 88 процентов пациентов с Паркинсоном или деменцией бывают видения, у 45 — звуковые иллюзии. Ученые называют это состояние парейдолией. Однако она свойственна и здоровым людям, причем механизмы галлюцинаций одни и те же. Это показали эксперименты под руководством Дэвида Смайлза из Школы психологии Университета Ньюкасла (Великобритания).Ученые опирались на понятия о мышлении "снизу-вверх" и "сверху-вниз". Первое означает обработку мозгом информации, пришедшей от органов чувств, второе — создание образов на основе данных, хранящихся в памяти при добавлении к ним чего-то нового. Восемьдесят два здоровых молодых студента по просьбе исследователей выполняли задания на способность различать реальность и парейдолию лиц. Оказалось, что у тех, кто справился с тестами хуже, сильнее развито мышление "сверху-вниз". Эти люди более склонны к зрительным иллюзиям.Каждую минуту мы получаем от органов чувств огромный объем информации — картины, сменяющие друг друга, шум на улице, прикосновения. Мозг просеивает входящие потоки, убирает ненужное и оставляет важное. Иногда он работает слишком хорошо: нечто бессмысленное маркирует как ценное. Скажем, слушая песню на незнакомом иностранном языке, мы порой придаем непонятным словам осмысленное значение. Таким излишним рвением мозга объясняют феномен электронного голоса — например, шумы на аудиозаписи любители паранормального считают голосами умерших людей.Одержимость призракамиВ семидесятые годы Дорис Битер, мать четверых детей из Калвер-Сити в Калифорнии, заявляла, что постоянно видит фантомы трех мужчин. Они якобы нападали на нее и даже насиловали. Все ее дети тоже утверждали, что встречались с призраками — одного они даже называли "Мистер чей-то". Средний сын Дорис, уже будучи взрослым, говорил в интервью, что привидения толкали их, кусали и царапали.Психологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе не нашли у Дорис отклонений, но обнаружили факторы, провоцирующие ее состояние: тяжелое детство, физическое и ментальное насилие, травматичные отношения с мужчинами. Она жила с детьми в ветхом доме, в токсичном окружении. Впрочем, со временем призраки являлись семье все реже. Дорис умерла в девяностые естественной смертью. Но ее сын уверял, что и он, и братья с сестрой, уже повзрослев, иногда тоже видели духов. Правда, негативным этот опыт был только в Калвер-Сити.Таких, как Дорис, ученые называют "одержимыми призраками" (Haunted People) и даже выделяют их состояние в отдельный синдром, подчеркивая неоднократное повторение соответствующих симптомов. Все необъяснимое эти люди склонны приписывать потусторонним силам.Синдром одержимых призраками связан с массовыми психозами — например, такое наблюдали раньше у групп молодых женщин или в периоды сильных стрессов. Иногда его провоцирует страх перед современными технологиями. Ученые из Великобритании, Португалии, США и Австралии относят к этому же состоянию и некоторые случаи мании преследования (сталкинга): человеку кажется, что за ним следят, ему угрожают, его контролируют — например, через монитор или телефонную прослушку. Пациенты с такими отклонениями часто объединяются в сообщества "людей-мишеней", они верят в теории заговора и мировое правительство.Физическое объяснение иллюзийНедавно та же группа ученых проанализировала большую подборку статей с исследованиями "домов с привидениями". Люди, пережившие там опыт иллюзий, описывают два вида необъяснимых явлений. Первое — призраки, ощущение чужого присутствия, неизвестные голоса. Второе — когда сами собой возникают и исчезают предметы, спонтанно включаются электроприборы, звучат таинственные стуки, скрипы.Ученые насчитали несколько физических причин таких ощущений. Прежде всего, это определенные запахи в помещении, оттенки стен, музыка. Затем — плохое освещение: сумрак в комнатах сам по себе создает атмосферу чего-то мистического.Качество воздуха тоже способно послужить спусковым крючком для иллюзий — некоторые авторы отмечают, что особые виды грибка и плесени выделяют нейротоксические вещества. Учитывая, что дома с привидениями, как правило, древние, гипотеза не лишена оснований.А бывает, что виной всему — отравление угарным газом. В научной литературе начала XX века описан случай: пара переехала в дом 1870 года и вскоре стала испытывать головные боли и слабость, слышать шаги, а потом и видеть фантомы. Оказалось, у них неисправна печь.Среди других возможных причин — температура воздуха, ультразвук, электромагнитное излучение.Но, несмотря на вполне реальные объяснения, некоторые более склонны верить в иллюзии и даже проводят обряды очищения. В Австралийском журнале парапсихологии вышла статья ученых из Школы психологии Университета Аделаиды и общества изучения паранормального с опросом тридцати человек, которые заказывали такую услугу. Они ощущали чужое присутствие, им казалось, что на них кто-то смотрит. Некоторые уверяли, что видят умерших, спонтанное движение предметов, включение и выключение света. Другие описывали звуки: стук дверей и оконных ставен, шаги, голос, зовущий по имени. Кто-то чувствовал прикосновения, от которых "холодел". Типичный портрет заказчика "чистки" — женщина около сорока, живет с мужем и ребенком в собственном доме.

https://ria.ru/20200105/1562822786.html

https://ria.ru/20180613/1522454689.html

https://ria.ru/20190918/1558772603.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болезнь паркинсона, социология, психология, фонд "общественное мнение"