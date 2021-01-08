https://ria.ru/20210108/pristav-1592292296.html

Полицейский пристав сената ушел в отставку после беспорядков в Капитолии

Полицейский пристав сената ушел в отставку после беспорядков в Капитолии

Полицейский пристав сената США ушел в отставку после того, как этого потребовал на фоне беспорядков в Капитолии сенатор Митч Макконнелл, следует из заявления... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T04:47

2021-01-08T04:47

2021-01-08T04:47

захват капитолия в вашингтоне

вашингтон

митч макконнелл

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Полицейский пристав сената США ушел в отставку после того, как этого потребовал на фоне беспорядков в Капитолии сенатор Митч Макконнелл, следует из заявления самого сенатора.По его словам, и.о. полицейского пристава будет теперь Дженнифер Хэмингуэй, заместительница Стенджера.Макконнелл заявил, что в сенате начинают изучать "серьезные провалы, которые произошли накануне, и продолжают усиливать приготовления для проведения безопасной и успешной инаугурации 20 января".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

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сша

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вашингтон, митч макконнелл, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире