Полицейский пристав сената ушел в отставку после беспорядков в Капитолии
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Полицейский пристав сената США ушел в отставку после того, как этого потребовал на фоне беспорядков в Капитолии сенатор Митч Макконнелл, следует из заявления самого сенатора.
"Сегодня я потребовал и добился отставки Майкла Стенджера, полицейского пристава и коменданта сената, решение вступает в силу немедленно", - приводит The Hill заявление Макконнелла.
По его словам, и.о. полицейского пристава будет теперь Дженнифер Хэмингуэй, заместительница Стенджера.
Макконнелл заявил, что в сенате начинают изучать "серьезные провалы, которые произошли накануне, и продолжают усиливать приготовления для проведения безопасной и успешной инаугурации 20 января".
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.