Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210108/prigovor-1592284354.html
Осужденной за похищение своего ребенка Осиповой вынесут новый приговор
Осужденной за похищение своего ребенка Осиповой вынесут новый приговор
Федеральный суд в Канзасе вынесет новый приговор по делу российской гражданки Богданы Осиповой, которая ранее была осуждена за похищение собственного ребенка,... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T00:36
2021-01-08T00:36
богдана осипова
вашингтон
нью-йорк (город)
уичито
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155535/36/1555353680_0:8:960:548_1920x0_80_0_0_2e55a36b553dd6e15ff220f50c0a7c5d.jpg
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный суд в Канзасе вынесет новый приговор по делу российской гражданки Богданы Осиповой, которая ранее была осуждена за похищение собственного ребенка, сообщили РИА Новости в суде.Судья Эрик Мелгрен, приговоривший ранее Осипову к семи годам и раскритикованный за это апелляционным судом, вынесет повторный приговор, как того потребовала высшая судебная инстанция. Осиповой в зале суда в городе Уичито не будет: ей разрешили проживать у родственников в Нью-Йорке. Судья Мелгрен, который в прошлом противился освобождению Осиповой или заочному вынесению приговора, может в теории назначить подсудимой новый срок по своему усмотрению. При этом суды в США обычно следуют рекомендациям минюста по длительности приговора. Учитывая, что Осипова уже отсидела максимальный рекомендованный срок за похищение ребенка, маловероятно, чтобы ей назначили дополнительный срок. Вместе с тем суд может наложить на нее другие ограничительные меры, добиваясь, чтобы она вернула двух из трех своих детей из России в США.Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в Россию, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении.
https://ria.ru/20201113/osvobozhdenie-1584454085.html
вашингтон
нью-йорк (город)
уичито
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155535/36/1555353680_42:0:895:640_1920x0_80_0_0_a65519ba202881ea7d66adfe27662d40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
богдана осипова, вашингтон, нью-йорк (город), уичито, сша

Осужденной за похищение своего ребенка Осиповой вынесут новый приговор

00:36 08.01.2021
 
© Фото : сообщество БОГДАНА ОСИПОВА #HelpBogdana в ВконтактеБогдана Осипова с детьми
Богдана Осипова с детьми - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© Фото : сообщество БОГДАНА ОСИПОВА #HelpBogdana в Вконтакте
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный суд в Канзасе вынесет новый приговор по делу российской гражданки Богданы Осиповой, которая ранее была осуждена за похищение собственного ребенка, сообщили РИА Новости в суде.
Судья Эрик Мелгрен, приговоривший ранее Осипову к семи годам и раскритикованный за это апелляционным судом, вынесет повторный приговор, как того потребовала высшая судебная инстанция. Осиповой в зале суда в городе Уичито не будет: ей разрешили проживать у родственников в Нью-Йорке. Судья Мелгрен, который в прошлом противился освобождению Осиповой или заочному вынесению приговора, может в теории назначить подсудимой новый срок по своему усмотрению. При этом суды в США обычно следуют рекомендациям минюста по длительности приговора. Учитывая, что Осипова уже отсидела максимальный рекомендованный срок за похищение ребенка, маловероятно, чтобы ей назначили дополнительный срок. Вместе с тем суд может наложить на нее другие ограничительные меры, добиваясь, чтобы она вернула двух из трех своих детей из России в США.
Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в Россию, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.
Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении.
Богдана Осипова - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября 2020, 12:23
МИД прокомментировал освобождение россиянки Осиповой из тюрьмы в США
 
Богдана ОсиповаВашингтонНью-Йорк (город)УичитоСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23Умерла звезда "Полицейской академии"
07:13На Сахалине два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы
07:10Районы базирования российских ракет перешли на цифровые технологии
07:04Саперы очистили почти 440 гектаров территории в Карабахе
07:03Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19
06:05Два полка в ЦВО перевооружили на комплекс С-400
05:27Названо опасное заболевание, на которое указывает покраснение языка
05:21Просившие о помощи моряки в Намибии вернулись в Россию
05:15В США восхитились новым российским мотоциклом Ural
05:14WSJ: министр образования США подала в отставку из-за атаки на Капитолий
05:03Российские врачи помогли жителям удаленных населенных пунктов в Карабахе
04:59CNBC: Помпео обсуждал применение 25-й поправки для отстранения Трампа
04:47Полицейский пристав сената ушел в отставку после беспорядков в Капитолии
04:28Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера
04:25Байден представит кандидатуры министров труда и торговли
04:06Возле Капитолия появились фотографии погибших во время беспорядков
04:04Трамп возобновил записи в Twitter после блокировки
04:03На Украине начался жесткий локдаун
04:01В США врач умер после прививки вакциной Pfizer
03:56Пять назначенцев Трампа в авиарегуляторе уволились из-за беспорядков
Лента новостейМолния