https://ria.ru/20210108/prazdniki-1590952026.html

На параплане и в морской пене: новогодние выкрутасы

На параплане и в морской пене: новогодние выкрутасы

Новый год и Рождество — время радости, чудес, надежд, незабываемых впечатлений и исполнения желаний. Не потому ли эти праздники любят дети и взрослые во всем... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T09:00

2021-01-08T09:00

2021-01-08T15:12

новый год—2021

дубай

санта-клаус

великобритания

германия

австралия

бразилия

бейрут

израиль

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Новый год и Рождество — время радости, чудес, надежд, незабываемых впечатлений и исполнения желаний. Не потому ли эти праздники любят дети и взрослые во всем мире? Кадры из разных стран — в подборке Ria.ru.

дубай

великобритания

германия

австралия

бразилия

бейрут

израиль

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дубай, санта-клаус, великобритания, германия, австралия, бразилия, бейрут, израиль, фото, фото