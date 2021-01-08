На параплане и в морской пене: новогодние выкрутасы
Хорошо оказаться на берегу и сделать семейное фото на память.
Хорошо оказаться на берегу и сделать семейное фото на память.
Или поймать бодрящую океанскую волну.
Или очутиться возле рождественской елки прямо у кромки моря.
Или очутиться возле рождественской елки прямо у кромки моря.
Или сыграть в пляжный волейбол с Санта-Клаусами.
Или сыграть в пляжный волейбол с Санта-Клаусами.
Или прокатиться по новогодним улицам в компании друзей.
Главное — рассчитать собственные силы. Рождественский заплыв, как на озере Серпентин в лондонском Гайд-парке, — не для слабых.
Главное — рассчитать собственные силы. Рождественский заплыв, как на озере Серпентин в лондонском Гайд-парке, — не для слабых.
Некоторые трюки лучше никогда не повторять. Выбраться из кабинки во время движения фуникулера под силу только Санте.
Некоторые трюки лучше никогда не повторять. Выбраться из кабинки во время движения фуникулера под силу только Санте.
А такие развлечения, как рождественские соревнования по плаванию Copa Nadal в Барселоне, требуют немалой подготовки.
А такие развлечения, как рождественские соревнования по плаванию Copa Nadal в Барселоне, требуют немалой подготовки.
Если захотите прокатиться на SUP-серфе, как этот Санта, не заплывайте далеко.
Если захотите прокатиться на SUP-серфе, как этот Санта, не заплывайте далеко.
Любителей активного отдыха в городе всегда ждут ролики и скейты.
И, конечно, красочные парады сказочных персонажей.
Сапсерферы в костюмах Санта-Клауса на Кипре.
Молодые люди в рождественских колпаках катаются на роликах на набережной Сиднея.
Молодые люди в рождественских колпаках катаются на роликах на набережной Сиднея.
Хорошо, когда новогодние праздники полны ярких впечатлений, заряжающих энергией.
Хорошо, когда новогодние праздники полны ярких впечатлений, заряжающих энергией.
И не забудьте посмотреть в небо, вдруг над вашим домом пролетает волшебный параплан в виде колесницы с оленями.
И не забудьте посмотреть в небо, вдруг над вашим домом пролетает волшебный параплан в виде колесницы с оленями.