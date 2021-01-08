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Новый год—2021
https://ria.ru/20210108/prazdniki-1590952026.html
На параплане и в морской пене: новогодние выкрутасы
На параплане и в морской пене: новогодние выкрутасы
Новый год и Рождество — время радости, чудес, надежд, незабываемых впечатлений и исполнения желаний. Не потому ли эти праздники любят дети и взрослые во всем... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T09:00
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новый год—2021
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Новый год и Рождество — время радости, чудес, надежд, незабываемых впечатлений и исполнения желаний. Не потому ли эти праздники любят дети и взрослые во всем мире? Кадры из разных стран — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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дубай, санта-клаус, великобритания, германия, австралия, бразилия, бейрут, израиль, фото, фото

На параплане и в морской пене: новогодние выкрутасы

09:00 08.01.2021 (обновлено: 15:12 08.01.2021)
 
Читать ria.ru в
Новый год и Рождество — время радости, чудес, надежд, незабываемых впечатлений и исполнения желаний. Не потому ли эти праздники любят дети и взрослые во всем мире? Кадры из разных стран — в подборке Ria.ru.
© AP Photo / Mark Baker

Хорошо оказаться на берегу и сделать семейное фото на память.

Семья фотографируется в рождественских колпаках на пляже в Сиднее , Австралия
1 из 15

Хорошо оказаться на берегу и сделать семейное фото на память.

© AP Photo / Mark Baker
© REUTERS / Loren Elliott

Или поймать бодрящую океанскую волну.

Купание в рождественских колпаках в Сиднее, Австралия
2 из 15

Или поймать бодрящую океанскую волну.

© REUTERS / Loren Elliott
© AP Photo / Mark Baker

Или очутиться возле рождественской елки прямо у кромки моря.

Девушки фотографируются у рождественской ели, установленной на пляже в Сиднее, Австралия
3 из 15

Или очутиться возле рождественской елки прямо у кромки моря.

© AP Photo / Mark Baker
© AP Photo / Sebastian Scheiner

Или сыграть в пляжный волейбол с Санта-Клаусами.

Девушки в костюмах Санта-Клаусов играют в волейбол на пляже в Тель-Авиве
4 из 15

Или сыграть в пляжный волейбол с Санта-Клаусами.

© AP Photo / Sebastian Scheiner
© AFP 2020 / Aamir Qureshi

Или прокатиться по новогодним улицам в компании друзей.

Праздничные предрождественские гуляния в Исламабаде
5 из 15

Или прокатиться по новогодним улицам в компании друзей.

© AFP 2020 / Aamir Qureshi
© REUTERS / Hannah McKay

Главное — рассчитать собственные силы. Рождественский заплыв, как на озере Серпентин в лондонском Гайд-парке, — не для слабых.

Люди в рождественских колпаках плаваю в озере Серпентин в Гайд-парке в Лондоне
6 из 15

Главное — рассчитать собственные силы. Рождественский заплыв, как на озере Серпентин в лондонском Гайд-парке, — не для слабых.

© REUTERS / Hannah McKay
© REUTERS / Ricardo Moraes

Некоторые трюки лучше никогда не повторять. Выбраться из кабинки во время движения фуникулера под силу только Санте.

Мужчина в костюме Санта-Клауса вылезает из кабинки канатной дороги в Рио-де-Жанейро, Бразилия
7 из 15

Некоторые трюки лучше никогда не повторять. Выбраться из кабинки во время движения фуникулера под силу только Санте.

© REUTERS / Ricardo Moraes
© AFP 2020 / Josep Lago

А такие развлечения, как рождественские соревнования по плаванию Copa Nadal в Барселоне, требуют немалой подготовки.

Мужчина в костюмах Санта-Клауса прыгают в воду во время 111-го соревнования по плаванию Copa Nadal в порту Велл в Барселоне. 25 декабря 2020
8 из 15

А такие развлечения, как рождественские соревнования по плаванию Copa Nadal в Барселоне, требуют немалой подготовки.

© AFP 2020 / Josep Lago
© AFP 2020 / Ibrahim Chalhoub

Если захотите прокатиться на SUP-серфе, как этот Санта, не заплывайте далеко.

Мужчина в костюме Санта-Клауса катается на SUP-серфе в Батруне
9 из 15

Если захотите прокатиться на SUP-серфе, как этот Санта, не заплывайте далеко.

© AFP 2020 / Ibrahim Chalhoub
© AFP 2020 / Odd Andersen

Любителей активного отдыха в городе всегда ждут ролики и скейты.

Парад Санта-Клаусов на роликах и скейтах в Берлине
10 из 15

Любителей активного отдыха в городе всегда ждут ролики и скейты.

© AFP 2020 / Odd Andersen
© REUTERS / Abdel Hadi Ramahi

И, конечно, красочные парады сказочных персонажей.

Рождественский парад в Дубаи
11 из 15

И, конечно, красочные парады сказочных персонажей.

© REUTERS / Abdel Hadi Ramahi
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou

Сапсерферы в костюмах Санта-Клауса на Кипре.

Сапсёрферы в костюмах Санта-Клауса в Ларнаке, Кипр
12 из 15

Сапсерферы в костюмах Санта-Клауса на Кипре.

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
© AP Photo / Mark Baker

Молодые люди в рождественских колпаках катаются на роликах на набережной Сиднея.

Молодые люди в рождественских колпаках катаются на роликах на набережной в Сиднее, Австралия
13 из 15

Молодые люди в рождественских колпаках катаются на роликах на набережной Сиднея.

© AP Photo / Mark Baker
© AFP 2020 / Joseph Eid

Хорошо, когда новогодние праздники полны ярких впечатлений, заряжающих энергией.

Предпраздничные гуляния в Бейруте
14 из 15

Хорошо, когда новогодние праздники полны ярких впечатлений, заряжающих энергией.

© AFP 2020 / Joseph Eid
© AP Photo / dpa/Patrick Pleul

И не забудьте посмотреть в небо, вдруг над вашим домом пролетает волшебный параплан в виде колесницы с оленями.

Мужчина на параплане в виде колесницы с оленями летает над Одером, Германия
15 из 15

И не забудьте посмотреть в небо, вдруг над вашим домом пролетает волшебный параплан в виде колесницы с оленями.

© AP Photo / dpa/Patrick Pleul
 
Новый год—2021ДубайСанта-КлаусВеликобританияГерманияАвстралияБразилияБейрутИзраильФото
 
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