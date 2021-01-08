https://ria.ru/20210108/pozornym--1592327939.html
Дерипаска назвал уход Трампа позорным
Дерипаска назвал уход Трампа позорным
Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал в своем Telegram-канале последние дни президентства Дональда Трампа. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T15:22
2021-01-08T15:22
2021-01-08T15:54
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
олег дерипаска
сша
в мире
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал в своем Telegram-канале последние дни президентства Дональда Трампа.При этом Дерипаска уверен, что с приходом к власти Джо Байдена и сменой американского истеблишмента, политическая ситуация останется без изменений. Ранее в Вашингтоне сторонники Трампа, недовольные результатами выборов, штурмом захватили Капитолий. В столкновении с полицией погибли люди. В тот же день конгресс США официально утвердил избрание Байдена президентом. Трамп пообещал мирную передачу власти.
https://ria.ru/20210108/kadyrov-1592323471.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, олег дерипаска, сша, в мире