https://ria.ru/20210108/poteplenie-1592302280.html

Власти спрогнозировали возможные последствия потепления климата в России

Власти спрогнозировали возможные последствия потепления климата в России

Потепление климата в России идет в два-три раза быстрее, чем в других странах, это чревато авариями, похожими на инцидент в Норильске, заявил зампред комитета... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T10:07

2021-01-08T10:07

2021-01-08T10:07

арктика

арктический совет

норильск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572995727_0:0:1672:942_1920x0_80_0_0_d8351f52a39fdbb3cd4ee9c047548b2f.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Потепление климата в России идет в два-три раза быстрее, чем в других странах, это чревато авариями, похожими на инцидент в Норильске, заявил зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике, сенатор от Якутии Александр Акимов.Так, по словам сенатора, таяние вечной мерзлоты на 60% территории России может привести к повреждению и разрушению оснований и фундаментов зданий, сооружений и транспортных коммуникаций.Он отметил, что экологическое благополучие Арктической зоны является одной из самых актуальных тем. Как отметил парламентарий, на экологию в регионе влияет ряд факторов, прежде всего - потепление климата и вызванное этим таяние вечной мерзлоты. Помимо угрозы повторения техногенных аварий, подобных разливу топлива на ТЭЦ в Норильске, где в мае 2020 года из-за резкой просадки фундамента резервуара вылилось около 21 тысячи тонн дизтоплива, из-за оттаивания скотомогильников существует также опасность распространения инфекционных заболеваний, сказал Акимов.Зампред комитета СФ сообщил, что в 2021-2023 годах Россия будет председательствовать в Арктическом совете. "Учитывая обширную экономическую повестку, реализуемую нашей страной в Арктике, а также значительную природоохранную составляющую в работе Арктического совета, центральной темой председательства предполагается определить проблематику устойчивого развития Арктики с упором на сбалансированное продвижение по всем трем его измерениям - экономическому, социальному и экологическому. Такой подход идет в русле утвержденных президентом РФ стратегических документов на арктическом направлении до 2035 года", - подчеркнул сенатор.Среди первоочередных задач этой работы Акимов назвал "генеральную уборку" и ликвидацию последствий хозяйственной деятельности в Арктике в предыдущие годы, организацию деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами с учетом северной специфики, снижение негативного влияния промышленного освоения природных ресурсов на традиционный образ жизни коренных народов Севера. Рекомендовано начиная с 2021 года провести государственный экологический мониторинг окружающей среды в Арктическом регионе, создать сеть гидрометеорологических научных станций по всей территории Арктики.Также, отметил сенатор, Арктика имеет особое значение для развития национальной экономики и обеспечения безопасности государства. Поэтому, заявил он, привлечение инвесторов и развитие экономики арктических регионов должно стать локомотивом для развития социальной сферы арктических территорий, повысить уровень и качество жизни проживающего там населения.По мнению Акимова, одной из важнейших задач является ликвидация последствий хозяйственной деятельности в Арктике в предыдущие годы, а также расширение сети особо охраняемых природных территорий (национальных парков, заповедников), разработка механизмов, которые будут способствовать улучшению экологических условий для живущих в Арктике.

https://ria.ru/20201210/poteplenie-1588612394.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/chipsy-1588077200.html

арктика

норильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, арктический совет, норильск, общество