https://ria.ru/20210108/popravka-1592289840.html

NYT: Пенс выступил против применения 25-й поправки для отстранения Трампа

NYT: Пенс выступил против применения 25-й поправки для отстранения Трампа

Вице-президент США Майк Пенс выступает против использования 25-й поправки к Конституции США, чтобы отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T03:10

2021-01-08T03:10

2021-01-08T03:10

захват капитолия в вашингтоне

вашингтон

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс выступает против использования 25-й поправки к Конституции США, чтобы отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти до окончания срока его полномочий, сообщает газета New York Times со ссылкой на человека, близкого к вице-президенту.Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси пригрозила президенту США Дональду Трампу импичментом еще до конца его срока 20 января, если кабинет Трампа не попробует его отстранить в соответствии с 25-й поправкой к Конституции.Как передает издание, пока неясно, когда Пенс оповестит конгресс о своей позиции. Сообщается, что его решение поддержали несколько должностных лиц кабинета Трампа.В соответствии с поправкой, если вице-президент Майк Пенс и большая часть кабинета Трампа заявят о его недееспособности, Пенс автоматически станет и.о. президента, а затем дело перейдет в конгресс. Если даже конгресс задержит принятие решения, Пенс на все время рассмотрения будет и.о. президента.Поправка была принята после убийства президента Джона Кеннеди и направлена на разрешение ситуаций, когда болезнь или смерть не дают президенту ни исполнять свои обязанности, ни уйти в отставку. При этом есть теоретическая возможность использовать поправку против президента, который находится в здравом уме, но не хочет уходить в отставку.В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

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вашингтон, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире