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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
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Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера
Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера
Полиция Капитолия США опровергла информацию о смерти офицера, пострадавшего при беспорядках. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T04:28
2021-01-08T07:20
дональд трамп
джо байден
захват капитолия в вашингтоне
вашингтон
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ВАШИНГТОН, янв - РИА Новости. Полиция Капитолия США опровергла информацию о смерти офицера, пострадавшего при беспорядках.Ранее о смерти офицера сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.
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дональд трамп, джо байден, вашингтон, капитолий, сша, в мире

Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера

04:28 08.01.2021 (обновлено: 07:20 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, янв - РИА Новости. Полиция Капитолия США опровергла информацию о смерти офицера, пострадавшего при беспорядках.
"Сообщения СМИ относительно смерти офицера полиции Капитолия США не соответствуют действительности. Некоторые офицеры пострадали и были госпитализированы вчера, но ни один из них не скончался", - говорится в заявлении.
Ранее о смерти офицера сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
 
Захват Капитолия в ВашингтонеДональд ТрампДжо БайденВашингтонКапитолийСШАВ мире
 
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