https://ria.ru/20210108/politseyskiy-1592292117.html

Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера

Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера

Полиция Капитолия США опровергла информацию о смерти офицера, пострадавшего при беспорядках. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T04:28

2021-01-08T04:28

2021-01-08T07:20

дональд трамп

джо байден

захват капитолия в вашингтоне

вашингтон

капитолий

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в мире

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ВАШИНГТОН, янв - РИА Новости. Полиция Капитолия США опровергла информацию о смерти офицера, пострадавшего при беспорядках.Ранее о смерти офицера сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.

вашингтон

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон, капитолий, сша, в мире