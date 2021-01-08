https://ria.ru/20210108/politseyskiy-1592289400.html

CNN: умер пострадавший при беспорядках в Капитолии полицейский

CNN: умер пострадавший при беспорядках в Капитолии полицейский

Умер полицейский, пострадавший при беспорядках в Капитолии в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T02:53

2021-01-08T02:53

2021-01-08T05:58

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захват капитолия в вашингтоне

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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Умер полицейский, пострадавший при беспорядках в Капитолии в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.Это вторая жертва беспорядков: ранее сообщалось, что погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.В столице США перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки. Они начались после того, как Дональд Трамп накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы оказались сфальсифицированными.После этого тысячи сторонников главы государства пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание.Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.

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