https://ria.ru/20210108/pokhischenie-1592283313.html

Кражу бумаг из Капитолия назвали угрозой нацбезопасности

Кражу бумаг из Капитолия назвали угрозой нацбезопасности

И.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин заявил о беспокойстве за национальную безопасность США в связи с похищением документов из Капитолия. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T00:04

2021-01-08T00:04

2021-01-08T00:39

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. И.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин заявил о беспокойстве за национальную безопасность США в связи с похищением документов из Капитолия.По словам Шервина, были похищены материалы и власти должны определить, что конкретно было сделано, минимизировать последствия происшедшего.В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

сша

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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), капитолий, сша, в мире