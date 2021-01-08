Кражу бумаг из Капитолия назвали угрозой нацбезопасности
00:04 08.01.2021 (обновлено: 00:39 08.01.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. И.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин заявил о беспокойстве за национальную безопасность США в связи с похищением документов из Капитолия.
"Шервин сказал, что из офисов сенаторов США была украдена электроника, что потенциально может поставить под угрозу национальную безопасность", - сообщает агентство Рейтер.
По словам Шервина, были похищены материалы и власти должны определить, что конкретно было сделано, минимизировать последствия происшедшего.
В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.