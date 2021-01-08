https://ria.ru/20210108/pasport-1592332677.html

Российский паспорт оказался на 50 месте в рейтинге лучших в мире

Российский паспорт оказался на 50 месте в рейтинге лучших в мире

Согласно новому индексу паспортов Henley Passport Index, самым "сильным" назвали японский, а российский оказался на 50 месте из 110. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T16:43

2021-01-08T16:43

2021-01-08T16:43

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Согласно новому индексу паспортов Henley Passport Index, самым "сильным" назвали японский, а российский оказался на 50 месте из 110.Рейтинг публикуется ежегодно международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). При составлении списка учитывается принцип свободы передвижения держателей паспортов. В частности, возможность посещения других стран без получения въездной визы или с получением визы по прибытии за рубеж.На первом месте – японский паспорт: его обладатели могут свободно посещать 191 страну мира. Следом идет Сингапур (190 стран), третье место делят Южная Корея и Германия (189 стран). В пятерку также вошли Италия, Испания, Финляндия, Люксембург (188 стран и четвертое место), а еще Дания и Австрия (187 стран).В десятке оказались в основном европейские страны, а также США и Новая Зеландия (разделили седьмое место и 185 стран), Австралия (восьмое место, 184 страны) и Канада (девятое место, 183 страны).Российский паспорт оказался на 50 месте (116 стран). А заключительные строчки рейтинга из 110 занимают Йемен и Сомали (33 страны), Пакистан (32 страны), Сирия (29), Ирак (28), Афганистан (26 стран).

https://ria.ru/20210108/poezda-1592314171.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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