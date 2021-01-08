https://ria.ru/20210108/otstavka-1592295874.html
СМИ: ведущие сотрудники Совета нацбезопасности США ушли в отставку
СМИ: ведущие сотрудники Совета нацбезопасности США ушли в отставку
Четыре высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку в связи с беспорядками на Капитолийском холме в Вашингтоне, передает РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T07:49
2021-01-08T07:49
2021-01-08T07:52
капитолий
джо байден
захват капитолия в вашингтоне
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Четыре высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку в связи с беспорядками на Капитолийском холме в Вашингтоне, передает агентство Рейтер.Как сообщили источники, в четверг американский совбез покинули старший директор по связям с Африкой Эрин Уолш, старший директор по оборонной политике Марк Вандрофф, старший директор по оружию массового поражения Энтони Руджерро и старший директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Роб Гринуэй.Ранее в отставку подали целый ряд сотрудников Белого дома и администрации, в том числе два министра: глава минтранса Элейн Чао и глава министерства образования Бетси ДеВос.В среду сторонники действующего президента США вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
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капитолий, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире