https://ria.ru/20210108/otstavka-1592295874.html

СМИ: ведущие сотрудники Совета нацбезопасности США ушли в отставку

СМИ: ведущие сотрудники Совета нацбезопасности США ушли в отставку

Четыре высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку в связи с беспорядками на Капитолийском холме в Вашингтоне, передает РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T07:49

2021-01-08T07:49

2021-01-08T07:52

капитолий

джо байден

захват капитолия в вашингтоне

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Четыре высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку в связи с беспорядками на Капитолийском холме в Вашингтоне, передает агентство Рейтер.Как сообщили источники, в четверг американский совбез покинули старший директор по связям с Африкой Эрин Уолш, старший директор по оборонной политике Марк Вандрофф, старший директор по оружию массового поражения Энтони Руджерро и старший директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Роб Гринуэй.Ранее в отставку подали целый ряд сотрудников Белого дома и администрации, в том числе два министра: глава минтранса Элейн Чао и глава министерства образования Бетси ДеВос.В среду сторонники действующего президента США вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.

https://ria.ru/20210108/obvineniya-1592284945.html

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире