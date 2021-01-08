https://ria.ru/20210108/otoplenie-1592324698.html

В Москве начали повышать температуру в домах в преддверии похолодания

В Москве начали повышать температуру в домах в преддверии похолодания

Городские службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T14:40

2021-01-08T14:40

2021-01-08T14:40

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погода

жкх

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются сильные морозы. Поэтому принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Сегодня специалисты приступили к ее поэтапному повышению",- сообщил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что регулирование тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема."Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - отметил Бирюков.

https://ria.ru/20210107/pogoda-1592209807.html

https://ria.ru/20191121/1561185887.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, жкх, петр бирюков, москва, общество