https://ria.ru/20210108/otoplenie-1592324698.html
В Москве начали повышать температуру в домах в преддверии похолодания
В Москве начали повышать температуру в домах в преддверии похолодания
Городские службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T14:40
2021-01-08T14:40
2021-01-08T14:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
погода
жкх
петр бирюков
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общество
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются сильные морозы. Поэтому принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Сегодня специалисты приступили к ее поэтапному повышению",- сообщил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что регулирование тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема."Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - отметил Бирюков.
https://ria.ru/20210107/pogoda-1592209807.html
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погода, жкх, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Городские службы Москвы
приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются сильные морозы. Поэтому принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Сегодня специалисты приступили к ее поэтапному повышению",- сообщил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что регулирование тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
"Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - отметил Бирюков.