Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210108/otmena-1592341972.html
В России с 1 марта начнут аннулировать карты не прошедших техосмотр машин
В России с 1 марта начнут аннулировать карты не прошедших техосмотр машин
В России с 1 марта начнут аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле его не проводили, либо машина не... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T18:30
2021-01-08T18:30
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568139401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55145a89a58c1a8a0a49eca9a920ea17.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В России с 1 марта начнут аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле его не проводили, либо машина не соответствует обязательным требованиям безопасности. Такие изменения внесли в ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств".Отменять действие карты будет орган госконтроля за проведением техосмотра транспорта.После этого соответствующую отметку внесут в единую автоматизированную информационную систему. Оператора, выдавшего диагностическую карту без проведения техосмотра, привлекут к административной ответственности.
https://ria.ru/20210103/tekhosmotr-1591871212.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568139401_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d67d2bb7526eb66010539b5d628cd68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

В России с 1 марта начнут аннулировать карты не прошедших техосмотр машин

18:30 08.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В России с 1 марта начнут аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле его не проводили, либо машина не соответствует обязательным требованиям безопасности.
Такие изменения внесли в ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств".
"Диагностическая карта — документ в электронном виде, а в случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом, также на бумажном носителе, оформленный по результатам проведения технического осмотра транспортного средства <…>, содержащий сведения о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств", — говорится в законе.
Отменять действие карты будет орган госконтроля за проведением техосмотра транспорта.
После этого соответствующую отметку внесут в единую автоматизированную информационную систему.
Оператора, выдавшего диагностическую карту без проведения техосмотра, привлекут к административной ответственности.
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 10:06
Новые правила техосмотра вступят в силу с 1 марта
 
АвтоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34КНДР заявила, что Сеул должен заслужить шанс "начать заново" отношения
07:33Названы четыре ошибки, способные убить автомобиль с АКПП
07:32Спасатели нашли тело ребенка на месте схода лавины под Норильском
07:30Эксперты составили рейтинг эффективности российских сенаторов
07:22Трамп "пришел в ярость" после блокировки аккаунта в Twitter, сообщило СМИ
07:08Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам
06:31При пожаре в индийской больнице погибли по меньшей мере десять детей
06:08В Минобороны рассказали о планах по перевооружению ВКС в 2021 году
06:04Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа
05:59В результате схода лавины под Норильском пострадали два человека
05:50Штаб Трампа опубликовал изображение логотипа Twitter c серпом и молотом
05:38Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на парковку
05:26Следователи завели дело после гибели туристки под лавиной в Норильске
05:08У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
05:06Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе
04:44"Нас не заставишь замолчать!" Трамп прокомментировал блокировку в Twitter
04:26В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
04:09На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины
04:02Американский аналитик дал Байдену совет по поводу России
03:49Пушков спрогнозировал политику США по отношению к России при Байдене
Лента новостейМолния