https://ria.ru/20210108/otmena-1592341972.html
В России с 1 марта начнут аннулировать карты не прошедших техосмотр машин
В России с 1 марта начнут аннулировать карты не прошедших техосмотр машин
В России с 1 марта начнут аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле его не проводили, либо машина не... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T18:30
2021-01-08T18:30
2021-01-08T18:30
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В России с 1 марта начнут аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле его не проводили, либо машина не соответствует обязательным требованиям безопасности. Такие изменения внесли в ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств".Отменять действие карты будет орган госконтроля за проведением техосмотра транспорта.После этого соответствующую отметку внесут в единую автоматизированную информационную систему. Оператора, выдавшего диагностическую карту без проведения техосмотра, привлекут к административной ответственности.
https://ria.ru/20210103/tekhosmotr-1591871212.html
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авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В России с 1 марта начнут аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле его не проводили, либо машина не соответствует обязательным требованиям безопасности.
Такие изменения внесли в ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств".
"Диагностическая карта — документ в электронном виде, а в случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом, также на бумажном носителе, оформленный по результатам проведения технического осмотра транспортного средства <…>, содержащий сведения о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств", — говорится в законе.
Отменять действие карты будет орган госконтроля за проведением техосмотра транспорта.
После этого соответствующую отметку внесут в единую автоматизированную информационную систему.
Оператора, выдавшего диагностическую карту без проведения техосмотра, привлекут к административной ответственности.