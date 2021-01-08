https://ria.ru/20210108/otmena-1592341972.html

В России с 1 марта начнут аннулировать карты не прошедших техосмотр машин

В России с 1 марта начнут аннулировать карты не прошедших техосмотр машин

В России с 1 марта начнут аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле его не проводили, либо машина не... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T18:30

2021-01-08T18:30

2021-01-08T18:30

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В России с 1 марта начнут аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле его не проводили, либо машина не соответствует обязательным требованиям безопасности. Такие изменения внесли в ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств".Отменять действие карты будет орган госконтроля за проведением техосмотра транспорта.После этого соответствующую отметку внесут в единую автоматизированную информационную систему. Оператора, выдавшего диагностическую карту без проведения техосмотра, привлекут к административной ответственности.

https://ria.ru/20210103/tekhosmotr-1591871212.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество