https://ria.ru/20210108/osipova-1592347818.html

Суд предписал Осиповой привезти детей в США

Суд предписал Осиповой привезти детей в США

Россиянке Богдане Осиповой грозит тюрьма в США в феврале, если она не привезет в Соединенные Штаты детей от бывшего американского мужа, сообщил помощник... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-08T20:00

2021-01-08T20:00

2021-01-09T06:17

богдана осипова

канзас

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Россиянке Богдане Осиповой грозит тюрьма в США в феврале, если она не привезет в Соединенные Штаты детей от бывшего американского мужа, сообщил помощник окружного прокурора Джейсон Харт.На заседании федерального суда в пятницу по повторному приговору Осиповой Харт сообщил, что утром в этот день завершилось слушание другого суда, рассматривающего семейное дело на уровне округа, который предписал Осиповой привезти детей в Канзас либо явиться в тюрьму к 24 февраля по обвинению в неуважении к суду.Брайан Мобли, бывший американский муж россиянки Богданы Осиповой заявил, что предложил ей совместную опеку над детьми при условии приезда детей в США.Мобли выступал на заседании федерального суда по повторному приговору его бывшей жене.Осипова в 2014 году покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении.

https://ria.ru/20210108/osipova-1591362994.html

канзас

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богдана осипова, канзас, сша, в мире