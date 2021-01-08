https://ria.ru/20210108/osipova-1592347818.html
Суд предписал Осиповой привезти детей в США
Суд предписал Осиповой привезти детей в США
Россиянке Богдане Осиповой грозит тюрьма в США в феврале, если она не привезет в Соединенные Штаты детей от бывшего американского мужа, сообщил помощник... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-08T20:00
2021-01-08T20:00
2021-01-09T06:17
богдана осипова
канзас
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9012e7baf2b05419f0ff9e0d17c3043b.jpg
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Россиянке Богдане Осиповой грозит тюрьма в США в феврале, если она не привезет в Соединенные Штаты детей от бывшего американского мужа, сообщил помощник окружного прокурора Джейсон Харт.На заседании федерального суда в пятницу по повторному приговору Осиповой Харт сообщил, что утром в этот день завершилось слушание другого суда, рассматривающего семейное дело на уровне округа, который предписал Осиповой привезти детей в Канзас либо явиться в тюрьму к 24 февраля по обвинению в неуважении к суду.Брайан Мобли, бывший американский муж россиянки Богданы Осиповой заявил, что предложил ей совместную опеку над детьми при условии приезда детей в США.Мобли выступал на заседании федерального суда по повторному приговору его бывшей жене.Осипова в 2014 году покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении.
https://ria.ru/20210108/osipova-1591362994.html
канзас
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_e8ac8371fc1785e64447b8c471514e34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
богдана осипова, канзас, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский.
Россиянке Богдане Осиповой
грозит тюрьма в США
в феврале, если она не привезет в Соединенные Штаты детей от бывшего американского мужа, сообщил помощник окружного прокурора Джейсон Харт.
На заседании федерального суда в пятницу по повторному приговору Осиповой Харт сообщил, что утром в этот день завершилось слушание другого суда, рассматривающего семейное дело на уровне округа, который предписал Осиповой привезти детей в Канзас
либо явиться в тюрьму к 24 февраля по обвинению в неуважении к суду.
Брайан Мобли, бывший американский муж россиянки Богданы Осиповой заявил, что предложил ей совместную опеку над детьми при условии приезда детей в США.
Мобли выступал на заседании федерального суда по повторному приговору его бывшей жене.
"Я предложил в семейном суде общую опеку… а также оплатить возвращение детей, платить алименты", - сказал Мобли. По его словам, он также готов оплатить Осиповой 6 месяцев арендной платы и семейную терапию с психологом.
Осипова в 2014 году покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.
Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении.