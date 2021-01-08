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Суд предписал Осиповой привезти детей в США
Суд предписал Осиповой привезти детей в США
Россиянке Богдане Осиповой грозит тюрьма в США в феврале, если она не привезет в Соединенные Штаты детей от бывшего американского мужа, сообщил помощник... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-08T20:00
2021-01-09T06:17
богдана осипова
канзас
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Россиянке Богдане Осиповой грозит тюрьма в США в феврале, если она не привезет в Соединенные Штаты детей от бывшего американского мужа, сообщил помощник окружного прокурора Джейсон Харт.На заседании федерального суда в пятницу по повторному приговору Осиповой Харт сообщил, что утром в этот день завершилось слушание другого суда, рассматривающего семейное дело на уровне округа, который предписал Осиповой привезти детей в Канзас либо явиться в тюрьму к 24 февраля по обвинению в неуважении к суду.Брайан Мобли, бывший американский муж россиянки Богданы Осиповой заявил, что предложил ей совместную опеку над детьми при условии приезда детей в США.Мобли выступал на заседании федерального суда по повторному приговору его бывшей жене.Осипова в 2014 году покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении.
https://ria.ru/20210108/osipova-1591362994.html
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богдана осипова, канзас, сша, в мире

Суд предписал Осиповой привезти детей в США

20:00 08.01.2021 (обновлено: 06:17 09.01.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Россиянке Богдане Осиповой грозит тюрьма в США в феврале, если она не привезет в Соединенные Штаты детей от бывшего американского мужа, сообщил помощник окружного прокурора Джейсон Харт.
На заседании федерального суда в пятницу по повторному приговору Осиповой Харт сообщил, что утром в этот день завершилось слушание другого суда, рассматривающего семейное дело на уровне округа, который предписал Осиповой привезти детей в Канзас либо явиться в тюрьму к 24 февраля по обвинению в неуважении к суду.
Брайан Мобли, бывший американский муж россиянки Богданы Осиповой заявил, что предложил ей совместную опеку над детьми при условии приезда детей в США.
Мобли выступал на заседании федерального суда по повторному приговору его бывшей жене.
Богдана Осипова с детьми - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
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Дело россиянки Богданы Осиповой (Мобли) в США


"Я предложил в семейном суде общую опеку… а также оплатить возвращение детей, платить алименты", - сказал Мобли. По его словам, он также готов оплатить Осиповой 6 месяцев арендной платы и семейную терапию с психологом.

Осипова в 2014 году покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.
Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении.
 
Богдана ОсиповаКанзасСШАВ мире
 
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